Картина известного художника 75 лет провисела вверх ногами (фото)

Ошибку в расположении полотна Пита Мондриана заметила куратор музея Сюзанна Мейер-Бюзер. Однако перевешивать картину она не стала, опасаясь за ее сохранность.

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Картина голландского абстракциониста Пита Мондриана под названием New York City I 75 лет провисела в экспозиции музея современного искусства в Дюссельдорфе вверх ногами. Об этом пишет The Guardin.

Ошибку в экспонировании художественного полотна заметила кураторша музея Сюзанна Мейер-Бюзер.

Мейер-Бюзер обратила внимание на порядок приклеенных на полотно полос. Они показывали, что художник должен был клеить ленту снизу вверх. Но эта техника — сложная для исполнения. Поэтому искусствовед пришла к выводу, что полотно в свое время повесили на стенд вверх ногами.

Если учесть, что картину впервые представили публике в 1945, то можно предположить, что полотно провисело в неправильном положении 74 лет. Однако несмотря на это, сотрудники музея трогать картину не будут.

"Есть риск повредить работу, повесив ее в исходном положении", — объяснила ситуацию Мейер-Бюзер.

New York City I : что это за полотно

Это — абстрактная геометрическая композиция с наклеенными друг на друга разноцветными полосками клейкой ленты. Пит Мондриан использовал для своего художественного полотна полосы синей, желтой, красной и черной ленты.

Полотно было создано в 1942 году.

Как и большинство работ Мондриана, выполнена в абстрактном стиле.

[ + – ] Полотно New York City I, созданное художником в 1942 году

Напомним, в Нидерландах хотели испортить картину "Девушка с жемчужной сережкой". Трое климатических активистов из Бельгии привлекали внимание к разрушению планеты от добычи нефти. Для перформанса они выбрали картину живописца Яна Вермеера в музее "Маурицхейс" и вылили на полотно суп.

Кроме того, 14 октября картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи" стоимостью 39,7 млн долларов облили томатным супом Heinz. Картина хранится в Национальной галерее, на нее напали эко-активистки из организации Just Stop Oil — 20-летняя Анна Холланд и 21-летняя Фиби Пламмер.