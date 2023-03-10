"Навіть не підозрювали": у Франції знайшли рідкісну картину за 800 тисяч євро (фото)

Полотно було виявлено за дверима в будинку на півночі Франції. Воно знаходилося в одній родині з 1900 року, але вони навіть не здогадувалися, що є власниками дорогої картини.

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У приватному будинку у Франції виявили рідкісну картину голландського художника XVII століття Пітера Брейгеля-молодшого. Вона є однією з версій його відомої роботи "Сільський адвокат" ("Офіс нотаріуса"). Полотно називають "винятковим" і вважають однією з найбільших його робіт. Картина буде продана з аукціону у Парижі наприкінці цього місяця. Про це повідомляє The Guardian.

Робота висотою 112 см і шириною 184 см і вартістю до 800 000 євро є версією картини "Сільський адвокат", яку Брейгель відтворював до 90 разів. Вважається, що вона була написана між 1615 та 1617 роками.

Мало де Люссак з аукціонного дому Daguerre Val de Loire, який знайшов картину під час огляду, проведеного на прохання сім'ї, яка побажала залишитися невідомою, сказав, що важко міг повірити в те, на що він натрапив. Він відправив картину на аналіз до Німеччини, де її справжність підтвердили.

"У сім'ї її називали "Брейгелем", але вони навіть не підозрювали, що це справжня картина автора. Вони думали, що це копія, просто прикраса, яка не вартує великих грошей", — сказав де Люссак.

Картина "Сільський адвокат", яку Брейгель відтворював до 90 разів Фото: who

Пітер Брейгель-молодший – нідерландський живописець. Він писав пейзажі, релігійні сюжети (зокрема різні зображення пекла), сільські сцени та квіти, а також активно копіював найпопулярніші роботи свого батька.

Сільський адвокат, іноді відомий як "Офіс збирача податків", "Офіс нотаріуса", "Сплата десятини" або "Адвокат у поганих справах", є однією з його рідкісних оригінальних композицій і зображує хаотичну сцену з сільськими жителями, які стоять у черзі біля палати адвоката. Багато хто з них тримає подарунки, включно яйця та свійську птицю.

Раніше Фокус писав, що викрадену нацистами картину Кандінського продадуть за 45 мільйонів доларів. Колись шедевр абстракціонізму належав Йоганні Маргареті Штерн, німецькій колекціонерці мистецтва, яка загинула в Освенцимі 1944 року.

Також повідомлялося, що Метрополітен-музей у США визнав Рєпіна, Куїнджі та Айвазовського українцями. Установа змінила підписи до картин художників, виставлених у галереї. В описі роботи Куїнджі "Червоний захід сонця" вказано, що музей у Маріуполі, що носить його ім'я, був знищений російським авіаударом.