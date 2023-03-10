"Даже не подозревали": во Франции нашли редкую картину за 800 тысяч евро (фото)

Полотно было обнаружено висящим за дверью в доме на севере Франции. Оно находилось в одной семье с 1900 года, но они даже не догадывались, что являются владельцами дорогостоящей картины.

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В частном доме во Франции обнаружили редкую картину голландского художника XVII века Питера Брейгеля-младшего. Она является одной из версий его известной работы "Деревенский адвокат" ("Офис нотариуса"). Полотно называют "исключительным" и считают одной из самых больших известных его работ. Картина будет продана с аукциона в Париже в конце этого месяца. Об этом сообщает The Guardian.

Работа высотой 112 см и шириной 184 см и стоимостью до 800 000 евро представляет собой версию картины "Деревенский адвокат", которую Брейгель воспроизводил до 90 раз. Считается, что она была написана между 1615 и 1617 годами.

Мало де Люссак из аукционного дома Daguerre Val de Loire, который нашел картину во время осмотра, проведенного по просьбе семьи, пожелавшей остаться неизвестной, сказал, что с трудом мог поверить в то, на что он наткнулся. Он отправил картину на анализ в Германию, где ее подлинность подтвердили.

"В семье ее называли "Брейгелем", но они даже не подозревали, что это настоящая картина автора. Они думали, что это копия, просто украшение, которое не стоит больших денег", — сказал де Люссак.

Картина "Деревенский адвокат", которую Брейгель воспроизводил до 90 раз Фото: The Guardian

Питер Брейгель-младший — нидерландский живописец. Он писал пейзажи, религиозные сюжеты (в том числе различные изображения ада), деревенские сцены и цветы, а также активно копировал наиболее популярные работы своего отца.

Деревенский адвокат, иногда известный как "Офис сборщика налогов", "Офис нотариуса", "Уплата десятины" или "Адвокат по плохим делам", является одной из его редких оригинальных композиций и изображает хаотичную сцену с деревенскими жителями, стоящими в очереди у палаты адвоката. Многие из них держат подарки, включая яйца и домашнюю птицу.

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