В Киеве дворник устроил "вернисаж" возле мусорных баков, — соцсети (фото)

Как предварительно удалось выяснить пользователям сети, мужчину зовут Леонид Бурковский. Также удалось идентифицировать локацию выставки.

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В Киеве дворник устроил выставку своих картин прямо у основного "места работы" — мусорных баков. Об этом написал Телеграм-канал "Регионалити".

Дворник развесил написанные яркими красками полотна на стене подсобного здания во дворе многоэтажки.

Сам автор картин также сфотографировался в рабочем костюме дворника на фоне своих произведений.

Картины мужчины вызвали оживленное обсуждение в соцсетях. Больше всего людей интересовала, как можно найти художника и не согласиться ли он продать свои картины. Вырученные от продажи средства люди предложили передать украинским военным.

Кроме того, удалось выяснить имя художника. Им, по словам одного из пользователей соцсети, оказался Леонид Иванович Бурковский.

Пользователи соцсети назвали имя художника, который в рабочее время трудится дворником Фото: Скриншот

Также пользователи сети пытались угадать, во дворе какого именно дома дворник устроил импровизированную выставку. Кто-то доказывал, что "вернисаж" находится по улице Профессора Подвысоцкого.

Пользователям соцсети ужалось идентифицировать локацию выставки

Также была названа улица имени Академика Доброхотва.

Напомним, 10 марта стало известно, что во Франции нашли редкую картину за 800 тысяч евро. Полотно было обнаружено висящим за дверью в доме на севере Франции. Оно находилось в одной семье с 1900 года, но они даже не догадывались, что являются владельцами дорогостоящей картины.

Также в октябре 2022 года мы писали о том, что картина известного художника 75 лет провисела вверх ногами. Ошибку в расположении полотна Пита Мондриана заметила куратор музея Сюзанна Мейер-Бюзер. Однако перевешивать картину она не стала, опасаясь за ее сохранность.