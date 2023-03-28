Останній храм Московського патріархату: в Івано-Франківську вигнали попів із церкви (відео)

На вулиці Довженка виникла сутичка через храм, який раніше належав Українській православній церкві Московського патріархату. У хід пішов сльозогінний газ.

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В Івано-Франківську на вулиці Довженка, 2 відбулася сутичка у храмі Різдва Христового. Про це у вівторок, 28 березня, повідомили у місцевому телеграм-каналі "Івано-Франківськ 24/7".

За словами очевидців, парафіяни Православної церкви України (ПЦУ) за підтримки мера та активістів прийшли провести першу службу ПЦУ у храмі. Однак представники УПЦ МП, у розпорядженні якої раніше була ця церква, намагалися перешкодити цьому.

Попи УПЦ МП також заручилися підтримкою молодих людей спортивної статури. У результаті виникла сутичка за участю вірян та активістів з двох сторін. У хід пішов сльозогінний газ.

Згідно з повідомленням очевидців, ближче до 19-ї години попів УПЦ МП вигнали з храму.

"Це останній храм Московського патріархату на території Івано-Франківської області. Я думаю, що це буде гарний приклад для всієї країни та незабаром Україна "очиститься" від Московського патріархату. Дуже важливо, що наша область є у цьому першою", — розповів мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, який був присутнім у храмі

Передісторія конфлікту

13 квітня 2022 року депутати Івано-Франківської міської ради на позачерговій XXII сесії звернулися до президента України та голови Верховної Ради з вимогою припинити діяльність Української православної церкви Московського патріархату в Україні.

25 червня мер Івано-Франківська Руслан Марцінків оприлюднив документ про перехід храму Різдва Христового у підпорядкування Православної церкви України.

26 червня попи собору Різдва Христового провели парафіяльні збори. На них закликали паству проголосувати за вірність УПЦ Московського патріархату на чолі із митрополитом Онуфрієм.

27 листопада співробітники СБУ разом із поліціянтами та нацгвардійцями перевірили єпархіальне управління та храм Різдва Христового Української православної церкви Московського патріархату, що на вулиці Довженка в Івано-Франківську. У церкві знайшли проросійську та антиукраїнську агітаційну літературу, в якій заперечується існування українського народу, мови та права України на державність.

8 березня 2023 року в Апеляційному суді Івано-Франківської області відбулося засідання у справі громади парафіяльного храму Різдва Христового Православної церкви України. Група вірян подала апеляційний позов до суду щодо бездіяльності слідчого Головного управління поліції області та обласної прокуратури щодо їхніх заяв про незаконне захоплення приміщення та майна храму священиками УПЦ Московського патріархату.

Позиція УПЦ МП в Івано-Франківську

У понеділок, 27 березня, на сторінці Івано-Франківської єпархії УПЦ з'явилося повідомлення, що звільнення храму від служителів УПЦ МП є незаконним.

"У ЗМІ та соціальних мережах масово поширюються заклики прийти на "звільнення" храму Різдва Христового та його "передавання під управління Українського патріархату". Організаторам акції хочемо нагадати наступне. У заклику дуже коротко і конкретно описано намір щодо скоєння наступних злочинів та правопорушень, передбачених кодексом України. Стаття 161. Порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками", — йдеться в повідомленні.

Крім того, в УПЦ наполягають на тому, що сьогоднішня акція пройшла незаконно, оскільки за умов воєнного стану забороняється проводити масові акції.

Нагадаємо, 28 березня ПЦУ створила свою релігійну організацію у Почаївській лаврі та озвучила прохання до влади передати їм під монастир Києво-Печерську Лавру.

Раніше, 27 березня, в мережі з'явилося відео, на якому намісника Києво-Печерської Лаври православної церкви Московського патріархату митрополита Павла (Петра Лебедя) було помічено під час процедури оформлення закордонного паспорта.