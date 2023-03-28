Неподалік Львова зник відомий в Україні лікар-педіатр: що відомо (фото)

Донька педіатра Ігоря Гайдука Софія розповіла, що востаннє медика бачили біля селища Лопатин. Тому, хто допоможе його відшукати, дівчина обіцяє винагороду 100 тисяч гривень.

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Відомий медик-педіатр та кандидат медичних наук 69-річний Ігор Гайдук 24 березня вийшов із дому та не повернувся. У поліцію із заявою про зникнення людини звернулася дочка педіатра Софія Гайдук.

Вона повідомила, що востаннє батька бачили у п'ятницю, 24 березня, о 16:00 на околицях селища Лопатин Золочівського району.

Чоловік був одягнений у темний одяг. З аксесуарів на Ігореві Гайдуку були рюкзак та сонцезахисні окуляри. Ні документів, ні мобільного телефону лікар із собою не взяв.

Також відомі особливі прикмети медика: худорлява й струнка фігура, чорно-сива борода та темне волосся із сивиною. З особливих прикмет — шрами на колінах після операції.

Софія Гайдук звернулася до всіх українців із проханням приєднатися до розшуків батька. Тому, хто знайде лікаря, за її словами, буде виплачено нагороду у розмірі 100 тисяч гривень.

Зник Ігор Гайдук: що відомо про українського медика

Ігор Гайдук — відомий дитячий лікар. Закінчив із відзнакою Львівський медичний інститут у 1977 році.

З того часу працював у Львівській обласній інфекційній лікарні. Упродовж 33 років завідував діагностичним відділом медустанови.

Заснував медичний центр "Гайдук педіатрія", в якому працював як приватний лікар.

Гайдук — кандидат медичних наук, автор багатьох публікацій.

Ігор Гайдук відомий в Україні як педіатр та автор численних наукових публікацій

Нагадаємо, з березня 2022 року в Україні почали створювати чат-боти для пошуку зниклих під час війни людей. Вже є телеграм-канали для пошуку рідних, друзів, а також окремі чати для пошуку дітей.

Крім того, ми інформували про те, що в травні 2013 року в Києві зник 78-річний американський лікар Джей Слуп. Тоді він приїхав до України як місіонер. Чоловік зник, коли вийшов прогулятися неподалік Житнього ринку.