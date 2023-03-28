Под Львовом пропал известный в Украине врач-педиатр: что известно (фото)

Дочь педиатра Игоря Гайдука София рассказала, что в последний раз медика видели возле поселка Лопатин. Нашедшему девушка обещает награду в 100 тысяч гривен.

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Известный медик-педиатр и кандидат медицинских наук 69-летний Игорь Гайдук 24 марта вышел из дома и не вернулся. В полицию с заявлением о пропаже человека обратилась дочь педиатра София Гайдук.

Она сообщила, что в последний раз отца видели в пятницу, 24 марта, в 16:00 в окрестностях поселка Лопатин Золочевского района.

Мужчина был одет в темную одежду. Из аксессуаров на Игоре Гайдуке были рюкзак и солнцезащитные очки. Ни документов, ни мобильного телефона врач с собой не взял.

Также известны особые приметы медика: худощавая и стройная фигура, черно-седая борода и темные волосы с проседью. Из особых примет — шрамы на коленях после операции.

София Гайдук обратилась ко всем украинцам с просьбой присоединиться к розыскам отца. Тому, кто найдет врача, по ее словам, будет выплачена награда в размере 100 тысяч гривен.

Пропал Игорь Гайдук: что известно об украинском медике

Игорь Гайдук – известный детский врач. Окончил с отличием Львовский медицинский институт в 1977 году.

С тех пор работал во Львовской областной инфекционной больнице. На протяжении 33 лет заведовал диагностическим отделом медучреждения.

Основал медицинский центр "Гайдук педиатрия", в котором работал уже как частный доктор.

Гайдук — кандидат медицинских наук, автор многих публикаций.

Игорь Гайдук известный в Украине как педиатр и автор множественных научных публикаций

Напомним, с марта 2022 года в Украине начали создавать чат-боты для поиска пропавших во время войны людей. Уже существуют телеграм-каналы для поиска родных, друзей, а также отдельные чаты для поиска детей.

Кроме того мы информировали о том, что в мае 2013 года в Киеве пропал 78-летний американский врач Джей Слуп. Тогда он приехал в Украину как миссионер. Мужчина пропал, когда вышел прогуляться неподалеку от Житнего рынка.