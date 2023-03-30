Оренда квартири за 2,5 млн.: ВАКС виніс вирок нардепу Ірині Констанкевич

Констанкевич визнана винною в тому, що вона не внесла до своєї декларації відомості про оренду квартири у центрі Києва. За приховування інформації їй доведеться заплатити штраф у розмірі 44,2 тис. гривень.

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Вищий антикорупційний суд визнав нардепа від групи "За майбутнє" Ірину Констанкевич винною у неправомірному декларуванні. Про це повідомляє громадська організація Transparency International Ukraine.

Повідомляється, що суд над Констанкевичом відбувся у зв'язку з тим, що вона не внесла до своєї декларації за 2020 рік відомості про оренду квартири в центрі столиці вартістю 2,5 мільйона гривень.

Прокурор просив суд призначити таке покарання: штраф у 59500 тис. грн з позбавленням права обіймати певні посади та займатися діяльністю, пов'язаною з виконанням функцій держави чи місцевого самоврядування строком на 1 рік, а також стягнути витрати на залучення експерта та проведення експертизи у розмірі 12500 тис. грн.

У результаті ВАКС призначив Констанкевич покарання у вигляді штрафу у 44 200 грн і позбавив права обіймати певні посади та займатися діяльністю, пов'язаною із виконанням функцій держави чи місцевого самоврядування протягом 1 року, — пише організація.

Відомо, що справа нардепа розглядалася упродовж трьох місяців.

Сама Констанкевич пояснила в суді, що нібито користувалася цією квартирою періодично протягом 2020 року. За її словами, вона проживала там менше ніж 183 дні і лише в час виконання депутатських повноважень, а також не користувалася житлом зовсім станом на 31 грудня 2020 року. Тому, за її словами, вона квартиру і не має декларувати.

Наприкінці січня стало відомо, що Україна у 2022 році піднялася на одну сходинку у світовому рейтингу Індекс сприйняття корупції (CRI). Країна посіла 116 рядок у рейтингу із 180 країн.

1 березня стало відомо, що ВАКС засудив на 10 років позбавлення волі колишню суддю Кіровського райсуду міста Дніпро. Її визнали винною у здирництві та отриманні хабара у розмірі $30 тис.