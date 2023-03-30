Аренда квартиры за 2,5 млн: ВАКС вынес приговор нардепу Ирине Констанкевич

Нардеп признана виновной в том, что она не внесла в свою декларацию сведения об аренде квартиры в центре Киева. За сокрытие информации Констанкевич придется заплатить штраф в размере 44,2 тыс. гривен.

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Высший антикоррупционный суд признал нардепа от группы "За майбутнє" Ирину Констанкевич виновной в неправомерном декларировании. Об этом сообщает общественная организация Transparency International Ukraine.

Сообщается, что суд над Констанкевич состоялся в связи с тем, что она не внесла в свою декларацию за 2020 год сведения об аренде квартиры в центре столицы, стоимостью в 2,5 миллиона гривен.

Прокурор просил суд назначить следующее наказание: штраф в 59500 тыс. грн с лишением права занимать определенные должности и заниматься деятельностью, связанной с выполнением функций государства или местного самоуправления сроком на 1 год, а также взыскать расходы на привлечение эксперта и проведение экспертизы в размере 12500 тыс. грн.

В итоге ВАКС назначил Констанкевич наказание в виде штрафа в 44 200 грн и лишил права занимать определенные должности и заниматься деятельностью, связанной с выполнением функций государства или местного самоуправления в течение 1 года, — пишет организация.

Известно, что дело нардепа рассматривалось в течение трех месяцев.

Сама Констанкевич пояснила в суде, что якобы пользовалась этой квартирой периодически в течение 2020 года. По ее словам она проживала там менее 183 дней и только во время выполнения депутатских полномочий, а также не пользовалась жильем совсем по состоянию на 31 декабря 2020 года. Поэтому, по ее словам, она квартиру и не должна декларировать.

В конце января стало известно, что Украина в 2022 году поднялась на одну ступеньку в мировом рейтинге "Индекс восприятия коррупции" (CRI). Страна заняла 116 строчку в рейтинге из 180 стран.

1 марта стало известно, что ВАКС приговорил к 10 годам лишения свободы бывшую судью Кировского райсуда города Днепр. Ее признали виновной в вымогательстве и получении взятки в размере $30 тыс.