Побиття військового у Хмельницькому: до храму прийшли десятки людей, мер вимагає заборони УПЦ МП (відео)
За інформацією соцмереж, близько 50 осіб вже на території храму протестують проти священиків московського патріархату. А мер міста Олександр Симчишин вимагає повсюдної заборони "московської фбешної агентури у вигляді УПЦ МП".
Мер Хмельницького Олександр Симчишин заявив, що побиття військовослужбовця у храмі слід розглядати як аргумент до повної заборони УПЦ на законодавчому рівні. Про це чиновник написав у Telegram.
"Московська фбешна агентура у вигляді УПЦ МП має бути заборонена по всій країні", — йдеться в постi.
Події у Києві навколо Лаври та випадок із застосуванням насильства щодо військовослужбовця у Хмельницькому він назвав "залізобетонним аргументом" до того, щоб нардепи ініціювали законодавчу заборону "фсбешного гнізда".
Симчишин заявив, що у міській раді Хмельницького пройде позачергова сесія, на якій буде припинено користування УПЦ усіма земельними ділянками на території громади. З аналогічними ініціативами виступатимуть обласна та районна ради.
У неділю вранці, 2 квітня, у Свято-Покровському кафедральному соборі стався скандал за участю військовослужбовця Артура Ананьєва та священика, який, за словами депутата місцевої облради Віктора Бурлика, накинувся на військового, який поцікавився у священнослужителя про те, скільки ще має загинути людей, щоб парафіяни не ходили до московського патріархату.
Стверджується, що на опублікованому відео військовослужбовець Артур Ананьєв, який з початку повномасштабного вторгнення РФ добровольцем пішов на фронт у складі 19 стрілецького батальйону, де він отримав контузію та черепно-мозкову травму.
Військовослужбовця затримали за підозрою у дрібному хуліганстві, а також відкрили провадження щодо релігійного діяча за статтею "хуліганство".
Святий отець, який став учасником скандалу, вже написав заяву в поліцію.
"Заяву написали, звичайно, той батюшка, на якого був напад, все оформлено", — повідомив один із служителів собору Олександр Рибчинський. За його словами, чоловік у військовій формі обливав водою диякона і вибив з його рук Євангеліє.
Протести проти УПЦ у Хмельницькому
У Telegram-каналі "Українська православна церква" повідомляється, що біля кафедрального собору Хмельницького зібрався натовп "після провокації, яку влаштував місцевий чиновник".
"Близько 50 прихильників ПЦУ та радикалів вже прорвалися на територію біля храму. Вони штовхають віруючих та кричать "Геть московського попа!" — йдеться в публікації.
Що кажуть в УПЦ МП?
Представники УПЦ МП заявили, що "перевдягнений у військову форму чоловік здійснив напад на священнослужителя Свято-Покровського кафедрального собору Хмельницького та зірвав Богослужіння". Про це повідомили в Інформаційно-просвітницькому відділі УПЦ із посиланням на прес-службу Хмельницької єпархії.
Нагадаємо, що, незважаючи на офіційну постанову, митрополит УПЦ МП Онуфрій провів богослужіння у Києво-Печерській Лаврі.
У свою чергу, Шевченківський районний суд обрав для митрополита УПЦ Павла (у миру Петра Лебедя) запобіжний захід у вигляді 60 днів домашнього арешту.