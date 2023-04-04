УПЦ МП чекає на справедливе рішення суду щодо митрополита Павла

Духовенство називає "сфабрикованим" кримінальне впровадження щодо екс-намісника Лаври, оскільки він завжди засуджував вторгнення ЗС РФ і молився за здоров'я захисників України.

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У понеділок, 3 квітня, представники УПЦ МП заявили, що сподіваються на справедливий суд та розслідування щодо колишнього намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла (Петро Лебідь). Про це повідомляється на офіційному сайті лаври.

За інформацією у зверненні, УПЦ МП закликає до права на справедливий суд щодо митрополита Павла та сподівається на "безсторонність, повноту досудового розслідування та справедливий судовий розгляд у кримінальному впровадженні".

У зверненні зазначено, що з початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України митрополит Павло завжди засуджував збройну агресію, молився за мир, здоров'я воїнів Збройних сил України та всіх, хто постраждав від війни.

"Митрополит Павло вважає, що кримінальне провадження щодо нього сфабриковано та спрямоване на його усунення як керівника релігійної організації, обмеження здійснення представництва інтересів монастиря, священнослужителів, ченців та парафіян", — повідомляється в заяві.

В УПЦ МП також додали, що Павло "співпрацюватиме зі слідством з метою доказу своєї невинності".

Нагадаємо, 1 квітня митрополиту Павлу було оголошено про підозру в виправдовуванні збройної агресії Російської Федерації проти України та приниженні честі та гідності громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями.

За два дні до цього, 30 березня Павло записав гнівне звернення до президента України Володимира Зеленського та його оточення, в якому звинуватив главу держави у вирішенні вигнати на вулицю понад 200 ченців УПЦ МП.