УПЦ МП ждет справедливого решения суда в отношении митрополита Павла

Духовенство называет "сфабрикованным" уголовное производство в отношении экс-наместника Лавры, поскольку он всегда осуждал вторжение ВС РФ и молился за здоровье защитников Украины.

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В понедельник, 3 апреля, представители УПЦ МП заявили, что надеются на справедливый суд и расследование в отношении бывшего наместника Киево-Печерской лавры митрополитом Павлом (Петром Лебедем). Об этом сообщается на официальном сайте лавры.

По информации из обращения, УПЦ МП призывает к праву на справедливый суд в отношении митрополита Павла и надеются на "беспристрастность, полноту досудебного расследования и справедливое судебное разбирательство в уголовном производстве".

В обращении указано, что с начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины митрополит Павел всегда осуждал вооруженную агрессию, молился за мир, здоровье воинов Вооруженных сил Украины и всех, кто пострадал от войны

"Митрополит Павел считает, что уголовное производство в отношении него сфабриковано и направлено на его устранение как руководителя религиозной организации, ограничение осуществления представительства интересов монастыря, священнослужителей, монахов и прихожан", — сообщается в заявлении.

В УПЦ МП также добавили, что Павел "будет сотрудничать со следствием с целью доказательства своей невиновности".

Напомним, 1 апреля митрополиту Павлу было объявлено о подозрении в оправдывании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и в унижении чести и достоинства граждан в связи с их религиозными убеждениями.

За два дня до этого, 30 марта Павел записал гневное обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и его окружению, в котором обвинил главу государства в решении выгнать на улицу более 200 монахов УПЦ МП.