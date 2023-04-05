Потоп у Краматорську: 17 людей із зони стихійного лиха, — голова Донецької ОВА

За словами Павла Кириленка, із 17 евакуйованих 7 осіб перебувають у місці тимчасового проживання. Мер Краматорська заявив, що їх відправив до "Пункту незламності", решта залишилися у родичів.

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Із зони потоплення у Краматорську евакуювали 7 людей. Серед них – двоє дітей. Про це ввечері 4 квітня заявив голова Донецької Обласної військової адміністрації Павло Кириленко у себе в Telegram.

"Сьогодні на одному з ставків частково зруйнувався водоскидний шлюз, внаслідок чого три селища Краматорської громади опинилися під загрозою підтоплення", — написав він.

За словами Кириленка, із 17 евакуйованих 7 осіб перебувають у місці тимчасового проживання, решта залишилися у родичів.

"Вже зараз здійснено зміцнення берегової лінії та йде підготовка до створення нової бетонної загороди у шлюзі", — написав Кириленко.

Він також зазначив, що від самого ранку на місці працювали правоохоронці, рятувальники та медики, щоб ліквідувати наслідки потопу.

17 людей, у тому числі двох дітей, евакуйовано із зони підтоплення в Краматорську

Як пише видання Hromadske, у Краматорську внаслідок прориву шлюзу через танення снігу близько 260 будинків на 30 вулицях підтоплено. Мер міста Олександр Гончаренко також підтвердив, що довелося евакуювати із зони потоплення 7 людей, які відправили до "Пункту незламності". Інші 10 залишилися у родичів.

У Головному управлінні ДСНС Донецької області заявили, що було врятовано 3 особи, з них 1 особа з обмеженими фізичними можливостями та 14 осіб евакуйовано, з них 2 дітей (дівчинка та хлопчик).

Нагадаємо, що 4 квітня у Краматорську затопило близько 260 будинків. Влада намагається координувати роботи з мінімізації наслідків розливу, на місці працюють рятувальники ДСНС, комунальні служби.

Потім городяни розповіли, як евакуювалися. Одна з городян намагалася вибратися із затопленого будинку, але не змогла зробити це самостійно. Ще одному з городян пощастило більше: на горищі будинку він надув гумовий човен і таким чином дістався до безпечного місця.