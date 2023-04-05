Потоп в Краматорске: 17 человек эвакуировали из зоны стихийного бедствия, — глава Донецкой ОВА

По словам Павла Кириленко, из 17 эвакуированных 7 человек находятся в месте временного проживания. Мэр Краматорская заявил, что их отправил в "Пункт несокрушимости", остальные остались у родственников.

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Из зоны потопления в Краматорске эвакуировали 7 человек. Среди них – двое детей. Об этом вечером 4 апреля заявил глава Донецкой Областной военной администрации Павел Кириленко у себя в Telegram.

"Сегодня на одном из прудов частично разрушился водосбросный шлюз, в результате чего три поселка Краматорской общины оказались под угрозой подтопления", — написал он.

По словам Кириленко, из 17 эвакуированных 7 человек находятся в месте временного проживания, остальные остались у родственников.

"Уже сейчас осуществлено укрепление береговой линии и идет подготовка к созданию нового бетонного заграждения в шлюзе", — написал Кириленко.

Он также отметил, что с самого утра на месте работали правоохранители, спасатели и медики, чтобы ликвидировать последствия потопа.

17 человек, в том числе двое детей, эвакуированы из зоны подтопления в Краматорске

Как пишет издание Hromadske, в Краматорске в результате прорыва шлюза из-за таяния снега около 260 домов на 30 улицах подтоплено. Мэр города Александр Гончаренко также подтвердил, что пришлось эвакуировать из зоны потопления 7 человек, который отправили в "Пункт несокрушимости". Остальные 10 остались у родственников.

В Главном управлении ГСЧС Донецкой области заявили, что были спасены 3 человека, из них 1 человек с ограниченными физическими возможностями и 14 человек эвакуированы, из них 2 детей (девочка и мальчик).

Напомним, что 4 апреля в Краматорске затопило около 260 домов. Власти пытаются координировать работы по минимизации последствий разлива, на месте работают спасатели ГСЧС, коммунальные службы.

Затем горожане рассказали, как эвакуировались. Одна из горожанок пыталась выбраться из затопленного дома, но не смогла сделать это самостоятельно. Еще одному из горожан повезло больше: на чердаке дома он надул резиновую лодку и таким образом добрался в безопасное место.