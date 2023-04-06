В СБУ "зайнялися" блогеркою, яка хоче від'єднати Закарпаття від України (відео)

За інформацією слідства, агітація дівчини загрожує територіальній цілісності України. У своїх зверненнях мешканка Закарпаття зазначала, що "батьківщина їй нічого не дала, окрім паспорта".

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Служба безпеки України активно зайнялася питанням блогерки, яка закликала народ підготувати петицію про те, щоб відокремити Закарпаття від України. Про це йдеться у пресслужбі відомства у четвер, 6 квітня.

Наразі співробітники українських спецслужб відкрили кримінальне провадження на молоду дівчину, яка агітувала ухвалити рішення, які несли б загрозу територіальній цілісності країни.

"Своїми діями жінка намагалася дестабілізувати внутрішню обстановку в регіоні. Злочин розслідується в межах кримінального провадження за статтею 110 Кримінального кодексу. Наразі СБУ проводить усі необхідні відповідні слідчо-оперативні дії, щоб ця особа відповіла за свої дії перед законом", — йдеться у повідомленні.

Якщо злочин буде доведено, тоді обвинуваченій загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років із конфіскацією майна.

Блогерка із Закарпаття агітувала від'єднати область від України: що відомо

На своїх сторінках у соціальних мережах мешканка Закарпаття опублікувала відеозвернення, в якому закликала активістів підготувати петицію про те, щоб вивести регіон зі складу України.

Фігурантка справи "розганяла" ворожі наративи, які ображали почуття українців, а також висловлювалися образливо на їхню адресу.

"Тому що я в рот їб*ла Україну вашу. Знаєте чому? Тому що мені Україна крім українського паспорта не дала рівно нiх*я", — говорила у своєму зверненні дівчина.

Після цього вона записала додаткове звернення, у якому пояснила свої слова. Зокрема вона зазначила, що закордоном у неї є можливість заробляти гроші, а "патріотів" вона взагалі порівняла з жителями Російської Федерації, які виявилися "зазомбованими".

Нагадаємо, 3 квітня у Буковелі українець нагрубіянив військовому на реабілітації. Чоловік у халаті почав ображати військового та питати, що він робить на курорті та відправив його назад у Бахмут.

Пізніше, за сприяння правоохоронців, йому довелося вибачитися. Зі свого боку, чоловік пообіцяв почати вивчати українську мову.