В СБУ "занялись" блогершей, которая желает отсоединить Закарпатье от Украины (видео)

По информации следствия, агитация девушки грозит территориальной целостности Украины. В своих обращениях жительница Закарпатья отмечала, что "родина ей ничего не дала кроме паспорта".

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Служба безопасности Украины активно занялась вопросом блогерши, которая призвала народ подготовить петицию о том, чтобы отделить Закарпатье от Украины. Об этом говорится в пресс-службе ведомства в четверг, 6 апреля.

Теперь сотрудники украинских спецслужб открыли криминальное производство на молодую девушку, которая агитировала принять решения, которые несли бы угрозу территориальной целостности страны.

"Своими действиями женщина пыталась дестабилизировать внутреннюю обстановку в регионе. Преступление расследуется в рамках уголовного производства по статье 110 Уголовного кодекса. Сейчас СБУ проводит все необходимые соответствующие следственно-оперативные действия, чтобы это лицо ответило за свои действия перед законом", — говорится в сообщении.

Если преступление будет доказано, тогда обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет с конфискацией имущества.

Блогерша из Закарпатья агитировала отсоединить область от Украины: что известно

На своих страницах в социальных сетях жительница Закарпатья опубликовала видеообращение, в котором призвала активистов подготовить петицию о том, чтобы вывести регион из состава Украины.

Фигурантка дела "разгоняла вражеские нарративы, которые оскорбляли чувства украинцев, а также высказывалась оскорбительно в их адрес.

"Потому что я в рот еб*ала Украину вашу. Знаете почему? Потому что мне Украина кроме украинского паспорта не дала ровно них*я" — говорила в своем обращении девушка.

После этого она записала дополнительное обращение, в котором разъяснила свои слова. В частности она отметила, что заграницей у нее есть возможность зарабатывать деньги, а "патриотов" она и вовсе сравнила с жителями Российской Федерации, которые оказались "зазомбированные".

Напомним, 3 апреля в Буковеле отдыхающий нахамил военному на реабилитации. Мужчина в халате начал обзывать военного и спрашивать, что он делает на курорте и отправил его обратно ехать в Бахмут.

Позже, при содействии сотрудников правоохранительных органов, ему пришлось извиниться. В свою очередь отдыхающий пообещал начать изучать украинский язык.