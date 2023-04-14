Частину України накриють дощі з грозами: прогноз погоди на Великодні вихідні

На Великдень похолодає у східних регіонах країни, а на Закарпатті – потеплішає до +19 градусів. Температурна картина буде строкатою та нестабільною.

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Великодні вихідні в Україні будуть дощовими: у суботу скрізь пройдуть дощі, а в неділю над деякими регіонами будуть звучати справжні весняні грози. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

У суботу, 15 квітня, на всій території України очікуються опади. Лише у Сумській та Чернігівській областях удень можна буде обійтися без парасольки, натомість невеликі дощі пройдуть у нічний час.

Найтепліше буде у Криму, Херсонській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Донецькій та Кіровоградській областях. Там повітря прогріється до +16…+18 градусів. У Луганській області ртутні стовпчики не піднімуться вище за +9, в решті регіонів вдень синоптики обіцяють +10… +14 градусів. Щодо нічних температур, вони коливатимуться від +2 у Харківській та Луганській областях до +9 на Півдні.

Субота, 15 квітня

У неділю, 16 квітня, опади покинуть Лівий берег Дніпра, водночас на Правобережжя прийдуть справжні весняні грози. Уникнути дощів у денний час там вдасться лише мешканцям Київської, Житомирської та Черкаської областей. Проте вночі там також очікується невеликий дощ.

Попри опади, вдень найтепліше буде на Закарпатті – там очікується до +19 градусів. В інших областях метеорологи обіцяють +13…+16. Вночі найхолодніше буде на Луганщині – температура впаде до +1 градуса. На решті території термометри покажуть від +3 до +9 на Півдні.

Неділя, 16 квітня

Нагадаємо, 13 квітня у деяких районах Київської області та в самій столиці сталися підтоплення ділянок внаслідок пропуску весняної повені через Київську ГЕС. Найбільше постраждали Бориспільський, Вишгородський, Броварський райони області.

Раніше ми розповіли, в яких регіонах влада скоротила комендантську годину на Великдень. У Києві та більшості інших українських міст обмеження залишились без змін.