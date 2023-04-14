Часть Украины накроют дожди с грозами: прогноз погоды на Пасхальные выходные

На Пасху похолодает в восточных регионах страны, а на Закарпатье наоборот – потеплеет до +19 градусов. Температурная картина будет пестрой и нестабильной.

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Пасхальные выходные в Украине будут дождливыми: в субботу везде пройдут дожди, а в воскресенье над некоторыми регионами будут звучать настоящие весенние грозы. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

В субботу, 15 апреля, по всей территории Украины ожидаются осадки. Только в Сумской и Черниговской областях днем можно будет обойтись без зонта, зато небольшие дожди пройдут в ночное время.

Теплее всего будет в Крыму, Херсонской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Донецкой и Кировоградской областях. Там воздух прогреется до +16…+18 градусов. В Луганской области ртутные столбики не поднимутся выше +9, в остальных регионах днем синоптики обещают +10… +14 градусов. Что касается ночных температур, они будут колебаться от +2 в Харьковской и Луганской областях до +9 на Юге.

Суббота, 15 апреля

В воскресенье, 16 апреля, осадки покинут Левый берег Днепра, в то же время на Правобережье придут настоящие весенние грозы. Избежать дождей в дневное время там удастся лишь жителям Киевской, Житомирской и Черкасской областей. Однако ночью их тоже ожидает небольшой дождь.

Несмотря на осадки, днем теплее всего будет на Закарпатье – там ожидается до +19 градусов. В остальных областях метеорологи обещают +13… +16. Ночью холоднее всего будет в Луганской области – температура упадет до +1 градуса. На остальной территории градусники покажут от +3 до +9 на Юге.

Воскресенье, 16 апреля

Напомним, 13 апреля в некоторых районах Киевской области и в самой столице произошли подтопления участков в результате пропуска весеннего половодья через Киевскую ГЭС. Больше всего пострадали Бориспольский, Вышгородский, Броварской районы области.

Ранее мы рассказали, в каких регионах власти сократили комендантский час на Пасху. В Киеве и большинстве других украинских городов ограничения остались без изменений.