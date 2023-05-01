У школах для українців немає вільних місць: Польща зіткнулася з новими викликами — ЗМІ

За словами мешканців Жешува, місто переповнене, треба відкривати нові освітні заклади, будувати дешеве житло та створювати робочі місця. Потрібна спеціальна програма з інтеграції біженців із України та додаткові кошти.

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Інтеграція українських біженців у польське суспільство здебільшого відбувається без серйозних труднощів, але проблеми все ще є. Про це повідомляє Euractiv.

У перші місяці повномасштабного російського вторгнення 77% поляків брали участь у наданні допомоги біженцям з України та витратили близько 2 млрд євро із власних кишень, згідно з даними із дослідження Польського економічного інституту (PIE).

Польща стала основним центром міграції біженців, хоча дехто згодом переїхав до інших країн або повернувся назад до України.

"Становище в нашому місті зараз зовсім інше, ніж перед війною. Наше завдання полягає в тому, щоб створити умови для інтеграції тому, що вони хочуть знайти роботу, хочуть бути фінансово незалежними та розпочати нове життя тут", — пояснив житель Жешува Конрад Фійолек.

У місті з населенням 200 000 осіб зараз перебуває 30-40 тисяч українських біженців, тоді як на піку міграційної кризи населення міста збільшилось на 50%.

Паскаль Моро, регіональний директор Агентства ООН у справах біженців (UNHCR) у Європі сказав, що у Польщі, Словаччині та інших країнах Європи спостерігається перехід від безпосередньої допомоги у надзвичайних ситуаціях до підтримки урядів, які мають сприяти інтеграції біженців у національні системи.

UNHCR співпрацює з національними та місцевими організаціями, щоб розширити доступ до освіти, зайнятості, житла, соціального забезпечення та медичної допомоги.

"У нас у школах по 2000 дітей, яким ми повинні давати уроки польської мови та інтегрувати їх у польську систему освіти", — сказав місцевий житель, він додав, що місто переповнене, вільних місць у школах немає, тому потрібно відкривати нові освітні заклади, будувати дешеве житло та створювати робочі місця.

Для цього, можливо, знадобиться спеціальна програма з інтеграції та додаткові засоби.

Уряд України заявляє, що стоїть завдання створити умови для повернення біженців назад, щоб не допустити "відпливу мізків" з країни.

"Ми вдячні Польщі та іншим країнам за розміщення наших громадян, і, доки триває війна, складно щось планувати на майбутнє", — пояснив представник України в інтерв'ю журналістам.

Але місцева спільнота каже, що в майбутньому багато українців зможуть адаптуватися до умов життя в інших країнах і не прагнутимуть повернення на батьківщину.

"Війна сприяє зникненню кордонів <…> Ми часто говоримо про себе як про дезорганізоване суспільство, але під час цієї війни ми показали всьому світу, наскільки ми організовані і можемо допомагати іншим. Думаю, після війни ми об'єднаємося ще більше", — пояснив місцевий мешканець.

Нагадаємо, що на Кіпрі виселяють біженців з України, тож готелі-порушники держава планує відбирати.

Раніше повідомлялося про можливе виселення українців із найбільшого центру для біженців у Варшаві: без даху над головою можуть залишитися до 800 осіб.