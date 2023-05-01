В школах для украинцев нет свободных мест: Польша столкнулась с новыми вызовами, — СМИ

По словам жителей Жешува, город переполнен, нужно открывать новые образовательные учреждения, строить дешевое жилье и создавать рабочие места. Нужна специальная программа по интеграции беженцев из Украины и дополнительные средства.

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Интеграция украинских беженцев в польское общество по большей части проходит без серьезных сложности, но все еще проблемы есть. Об этом сообщает Euractiv.

В первые месяцы полномасштабного российского вторжения 77% поляков участвовали в оказании помощи беженцам из Украины и потратили около 2 млрд евро из собственных карманов, согласно данным из исследования Польского экономического института (PIE).

Польша стала основным центром миграции беженцев, хотя некоторые впоследствии переехали в другие страны или вернулись обратно в Украину.

"Положение в нашем городе сейчас совершенно другое, чем перед войной. Наша задача состоит в том, чтобы создать условия для интеграции, потому что они хотят найти работу, хотят быть финансово независимыми и начать новую жизнь здесь", — пояснил житель Жешува Конрад Фийолек.

В городе с населением 200 000 человек сейчас находится 30-40 тысяч украинских беженцев, тогда как на пике миграционного кризиса население города увеличилось на 50%.

Паскаль Моро, региональный директор Агентства ООН по делам беженцев (UNHCR) в Европе сказал, что в Польше, Словакии и других странах Европы наблюдается переход от непосредственной помощи в чрезвычайных ситуациях к поддержке правительств, которые должны способствовать интеграции беженцев в национальные системы.

UNHCR сотрудничает с национальными и местными организациями, чтобы расширить доступ к образованию, занятости, жилью, социальному обеспечению и медицинской помощи.

"У нас в школах по 2000 детей, которым мы должны давать уроки польского языка и интегрировать их в польскую систему образования", — сказал местный житель, он добавил, что город переполнен, свободных мест в школах нет, поэтому нужно открывать новые образовательные учреждения, строить дешевое жилье и создавать рабочие места.

Для этого, возможно, понадобится специальная программа по интеграции и дополнительные средства.

Правительство Украины заявляет, что стоит задача создать условия для возвращения беженцев обратно, чтобы не допустить "утечки мозгов" из страны.

"Мы благодарны Польше и другим странам за размещение наших граждан, и, пока продолжается война, сложно что-либо планировать на будущее", — пояснил представитель Украины в интервью журналистам.

Но представители местного сообщества говорят, что в будущем многие украинцы смогут адаптироваться к условиям жизни в других странах и не будут стремиться к возвращению на родину.

"Война способствует исчезновению границ <…> Мы часто говорим о себе как о дезорганизованном обществе, но во время этой войны мы показали всему миру, насколько мы организованы и может помогать другим. Думаю, после войны мы сможет еще больше объединиться", — пояснил местный житель.

Напомним, что на Кипре выселяют беженцев из Украины, поэтому отели-нарушители государство планирует отбирать.

Ранее сообщалось о возможном выселении украинцев из крупнейшего центра для беженцев в Варшаве: без крова могут остаться до 800 человек.