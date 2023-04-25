На Кипре выселяют беженцев из Украины: отели-нарушители будут отбирать государство

По информации местного СМИ, 3 тысячи украинцев должны освободить гостиницы до 31 мая, власти обещают помочь им в поиске работы. Гостиницы, которые будут принимать беженцев, несмотря на решение государства, будут отбирать через тендер Минтуризма.

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3 тысячи украинских беженцев, размещенных в 21 отеле на Кипре, должны съехать до 31 мая. Беженцам, которые будут приезжать после 1 июня, разрешается проживать в гостиницах не дольше полугода. Об этом сообщили в местном медиа AlphaNews.Live.

В материале говорится, что такое решение было принято правительством в феврале прошлого года. После переселения, украинские беженцы могут подать заявление на получение субсидии на аренду жилья в Службу управления льготами заместителя министра социальной защиты.

Журналисты выяснили, что местные органы уже ищут места работы для работоспособных беженцев и проинформировали их о праве получить работу через службы занятости. Замминистра туризма Кипра должен встретиться с работодателями в туристической сфере и обсудить их заинтересованность в устройстве украинцев.

"Что касается гостиниц, которые будут продолжать принимать беженцев из Украины после 1 июня, то их будут отбирать через тендер, объявленный заместителем главы Минтуризма", — добавили в AlphaNews.Live.

Напомним, 19 апреля представитель правительства Кипра Константинос Летимпиотис заявил о создании национального подразделения по обеспечению соблюдения санкций против России. Он подчеркнул, что отклонения от ограничений ЕС — недопустимы.

18 апреля в СМИ сообщили о закрытии крупнейшего центра для беженцев в Варшаве. Постояльцы, проживающие в центрах помощи и приютах более 120 дней, будут обязаны частично оплачивать жилье.