На Кіпрі виселяють біженців з України: готелі-порушники відбиратиме держава

За інформацією місцевого ЗМІ, 3 тисячі українців мають звільнити готелі до 31 травня, влада обіцяє допомогти їм у пошуку роботи. Готелі, що прийматимуть біженців попри рішення держави, відбиратимуть через тендер Мінтуризму.

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3 тисячі українських біженців, розміщених у 21 готелі на Кіпрі, мають з’їхати до 31 травня. Біженцям, що приїжджатимуть після 1 червня, дозволяється проживати в готелях не довше пів року. Про це повідомили у місцевому медіа AlphaNews.Live.

У матеріалі йдеться, що таке рішення було ухвалене урядом ще в лютому минулого року. Після переселення українські біженці можуть подати заяву на отримання субсидії на оренду житла у Службу управління пільгами заступника міністра соціального захисту.

Журналісти з’ясували, що місцеві органи вже шукають місця роботи для працездатних біженців і проінформували їх про право отримати роботу через служби зайнятості. Заступник міністра туризму Кіпру має зустрітися з роботодавцями у туристичній сфері й обговорити їхню зацікавленість у влаштуванні українців.

"Що стосується готелів, які продовжуватимуть приймати біженців з України після 1 червня, то їх відбиратимуть через тендер, оголошений заступником голови Мінтуризму", — додали в AlphaNews.Live.

Нагадаємо, 19 квітня представник уряду Кіпру Константінос Летімпіотіс заявив про створення національного підрозділу із забезпечення дотримання санкцій проти Росії. Він підкреслив, що відхилення від обмежень ЄС — неприпустимі.

18 квітня в ЗМІ повідомили про закриття найбільшого центру для біженців у Варшаві. Постояльці, що проживають у центрах допомоги та притулках понад 120 днів, будуть зобов’язані частково оплачувати житло.