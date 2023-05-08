Паспорти без російської мови: чи зобовʼяжуть українців міняти "книжечки" на нові документи?

Тарас Кремінь презентував свій щорічний звіт щодо функціонування української мови. Громадськість особливо зацікавилась рекомендацією про виключення російської мови з паспортів. Фокус розібрався, про що конкретно йде мова і як це втілюватимуть в життя.

Related video

Тарас Кремінь, уповноважений із захисту державної мови, опублікував свій щорічний звіт щодо функціонування української мови в державі. Серед іншого мовний омбудсмен запропонував Верховній Раді прибрати російську мову з паспортів України старого зразка (відомих як паспорти-книжечки).

За словами уповноваженого, сьогодні в країні паралельно існують два бланки паспортів — біометричні паспорти та документи зразка 1994 року, де інформація записана як українською, так і російською мовою.

Фокус спитав у Тараса Кременя та адвоката АО "Діксі Лекс" Вадима Заворітного, чи це означає, що громадянам з паспортами-книжечками доведеться змінювати їх на нові документи.

Тарас Кремінь пояснює: українців не змушують міняти старі паспорти на нові Фото: novyny.24tv.ua

Кому сьогодні видають паспорти-книжечки?

Адвокат Вадим Заворітний пояснює: з 1 листопада 2016 року в Україні припинили видавати громадянам паспорти-книжечки. Замість них українці отримують біометричні документи.

Можливість отримати паспорт-книжечку залишилась тільки за однієї умови — відповідного рішення суду щодо цього.

"Для оформлення і видачі паспорта громадянина України зразка 1994 року у формі книжечки особі необхідно звернутись до суду з позовом", — пояснює адвокат.

Зробити це можуть люди, які не хочуть отримувати біометричні документи через свої релігійні переконання. І от якраз їм навіть зараз можуть видати паспорти з інформацією як українською, так і російською мовами.

Паспорт старого зразка може видаватись тільки за рішенням суду

Тарас Кремінь в коментарі Фокусу зауважує, що саме про таку видачу паспортів-книжечок йдеться в рекомендаціях. При цьому він наголошує, що апарат уповноваженого із захисту державної мови не може нікого змусити чи зобовʼязати отримувати ті чи інші документи. У звіті лише зауважується, що омбудсмен звернувся до Кабінету міністрів і Верховної Ради з пропозиціями щодо цього питання.

Як пояснює Кремінь, йдеться про два документи, до яких треба внести зміни:

уряд має внести зміни до Тимчасового порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України і скасувати вимогу внесення відомостей російською мовою на другій сторінці паспорта зразка 1994 року;

парламент має внести зміни до положення про паспорт громадянина України, затвердженого постановою Верховної Ради від 1992 року і привести його у відповідність до норм мовного законодавства.

Це дозволить видавати паспорти зразка 1994 року за рішенням суду без сторінок російською мовою, додає мовний омбудсмен.

За словами Кременя, його ініціативу вже підтримали народні депутати профільного комітету ВР. Він також зазначив, що ідея не нова, і вже лунала в тогорічному звіті.

"Ми говорили про це минулого року. І мені здається — час прийшов", — додав уповноважений.

Паспорти з інформацією російською: чи треба їх міняти?

Всі інші громадяни, в яких сьогодні на руках є паспорти-книжечки з інформацією російською мовою, можуть продовжувати їми користуватись, зауважує Кремінь.

"Такий синій паспорт-книжечка є і в мене. Коли я досягну свого 45-річчя, то просто прийду та обміняю його на паспорт нового зразка. Тобто всі паспорти, що видані, сьогодні діють", — уточнює мовний омбудсмен.

Вадим Заворітний своєю чергою коментує питання щодо заміни паспорта-книжечки на біометричний документ. За його словами, паспорт громадянина України, що не містить безконтактного електронного носія, є чинним протягом строку, на який його було видано. При цьому положення про паспорт громадянина України встановлює, що термін дії паспорта, виготовленого у вигляді паспортної книжечки, не обмежується.

Адвокат також зазначає, що обов’язкова заміна документів законодавством не передбачена. Таким чином, відповідно до закону всі раніше видані документи будуть чинними до завершення строку їхньої дії.

Нагадаємо, уповноважений із захисту державної мови в Україні Тарас Кремінь 28 березня прокоментував мовний скандал в одеському таксі, коли водій відмовився вимкнути російську музику та заявив, що ракети РФ летять "від Америки". Мовний омбудсмен зазначив, що таксист порушив три закони: мовне законодавство; закон, який забороняє використання російських пісень у громадському просторі; закон "про нацбезпеку".