"Оцінюємо готовність": голова МОЗ Ляшко анонсував скасування карантину в Україні

За словами чиновника, влада вже почала переглядати постанову Кабміну, згідно з якою в Україні діє карантин через COVID-19.

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Міністерство охорони здоров'я України розглядає можливість зняття карантинних заходів, запроваджених у зв'язку із пандемією COVID-19. Про це під час спілкування з журналістами заявив глава МОЗ Віктор Ляшко, передає "РБК-Україна".

Згідно з заявою представника МОЗ України, уряд країни розпочав обговорення можливості скасування карантинних заходів, які були введені у зв'язку з пандемією COVID-19. Наразі обговорюється перегляд постанови Кабінету Міністрів, яка містить вказівки щодо протиепідемічних заходів та інших дій, пов'язаних із діяльністю в період карантину. Однак скасовувати карантин необхідно поетапно з огляду на економічні наслідки.

"Ми розглядаємо скасування всього цього. Однак до цього потрібно підготуватися. Зараз ми оцінимо стан готовності до скасування всіх карантинних обмежень. Тому ми зараз проводимо внутрішній аудит і потенційно готуємося до того, щоб вийти з офіційною позицією та сказати, що карантин буде скасовано з такого числа", – зазначив міністр.

Нагадаємо, 5 травня Всесвітня організація охорони здоров'я скасувала статус пандемії для COVID-19.

Крім того, 24 квітня повідомлялося, що Китай переписує історію походження COVID-19. Уряд Китаю приховував будь-яку інформацію про коронавірус, який міг би виставити Пекін у непривабливому світлі.