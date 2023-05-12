Виступала з Басковим у Криму: учасниця "Євробачення" від Естонії потрапила у скандал, — ЗМІ (фото)

На момент виступу естонській артистці Alika було 12 років. Свою поїздку до окупованого Криму співачка не коментувала, але раніше розповідала, що підтримує Україну і хоче побувати у Києві.

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Співачка Alika, яка представляє Естонію на Євробаченні-2023, виступала в окупованому українському Криму з прокремлівським виконавцем Миколою Басковим у 2015 році. Інформація про її виступ збереглася на сайті magicnet.

Тоді артистці було 12, проте незаконність цього концерту мали розуміти люди, які відправили її на шоу "Дитяча Нова хвиля". Також у статті йдеться про те, що в дитинстві Аліка співала і в Москві. З нею виступали російські артисти Басков, Кіркоров, Жасмін та Агутін. Хоча змалку співачка представляла Естонію, вона має коріння в Україні. Артистка розповідала, що багато її рідних мешкають в Україні.

Наразі, коли спливли подробиці, свій виступ на півострові 20-річна артистка не пояснила, але раніше розповідала, що підтримує Україну і хоче приїхати до Києва, бо захоплюється мужністю українців.

"Я побачила, що всі українці як сім'я. Це чудово. Ви всі сильні і підтримуєте один одного, не забуваєте про це. Бажаю вам продовжувати цю підтримку, багато любові та можливості насолоджуватися кожним моментом вашого життя та здобути своє щастя. Будьте сильними, люблю вас! Я вірю, що я скоро приїду до України, мирної України", – зверталася до українців виконавиця.

На момент публікації матеріалу співачка Alika ніяк не прокоментувала свого виступу в окупованому Криму 2015 року.

До речі, 11 травня у Ліверпулі пройшов другий півфінал "Євробачення-2023", на якому свої номери презентували наступних 16 країн-учасниць. Після виступу конкурсантів на сцену вийшли запрошені гості з України – Марія Яремчук, репер OTOY та 14-річна Злата Дзюнька, яка виступала на дитячому "Євробаченні" від України у 2022 році.

Раніше Фокус писав, хто претендує на перемогу в Євробаченні-2023 на думку букмекерів.