Доправили на порозі коми: на Львівщині двоє чоловіків сплутали антифриз з лікером

Медики повернули двох товаришів з важкою інтоксикацією організму буквально з "того світу".

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У Львівській області двоє чоловіків потрапили до лікарні після вживання антифризу. Про це повідомляє видання ZAXID.NET.

Так, до Львівської обласної клінічної лікарні "швидка" доправила у важкому стані 51-річного жителя Золочівського району. Пацієнт перебував на порозі коми і його одразу перевели до реанімації. Пацієнта медики протримали на діалізі 6 годин, аби вивести з організму якомога більше шкідливої речовини.

Як розповіла лікарка-нефрологиня Львівської обласної лікарні Наталія Поврозник, коли чоловік трохи прийшов до тями, то розповів, що під час застілля пив горілку, а потім скуштував антифриз, на який подумав, що то лікер. При чому чоловік зізнався, що споживав його не сам, а із 71-річним товаришем.

Лікарі почали обдзвонювати інші медзаклади, в надії знайти ще одного постраждалого від вживання антифризу. І він знайшовся у Буській районній лікарні. Місцеві медики повідомили, що чоловіка доправили до лікувального закладу у важкому стані з підозрою на інсульт і навіть встигли зробити йому комп’ютерну томографію. Інсульт не підтвердився.

Другого пацієнта також переправили до Львівської обласної лікарні. Виявилося, що після "лікеру" чоловік ще вживав спирт, що його і врятувало, оскільки спирт став своєрідним антидотом для антифриза.

Нирки обом пацієнтам вдалося врятувати і чоловіків вже виписали з лікарні.

Нагадаємо, що ЗСУ звільнили українського бійця, який понад 2 місяці перебував у полоні в росіян. Окупанти не годували полоненого, тож чоловіку довелося пити антифриз, який він знайшов у підвалі.

У Британії від алкоголізму вилікували собаку, якого власник пристрастив до алкоголю. Власник пса помер через алкогольну інтоксикацію, а песика доправили до ветлікарні з алкогольним отруєнням.

Раніше повідомлялося, що у Великій Британії британка дожила до 108 років завдяки алкогольним напоям в обід.