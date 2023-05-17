У Львові 85-річний пенсіонер обікрав школяра під час екскурсії (фото)

Співробітники поліції змогли встановити підозрюваного по камерах, а вкрадений телефон було виявлено за допомогою виявленого сигналу геолокації.

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Патрульна поліція на Львівщині затримала 85-річного чоловіка, який викрав цінні речі у школяра. Про це 15 травня повідомила пресслужба патрульної поліції.

За інформацією відомства, 15 травня вдень піший екіпаж 4-батальйону у складі поліцейських Ігоря Поторейка та Данила Сасадеуша отримав виклик на площу Музейну від чоловіка, який пояснив охоронцям правопорядку, що невідомий викрав у його сина смартфон, смарт-годинник та верхній одяг, поки хлопчик був на екскурсії.

Поліцейські змогли знайти відео з ситуацією та зазначили, що речі міг викрасти літній чоловік. Поки на місці працювала слідчо-оперативна група, інші екіпажі поліції отримали орієнтування та розпочали пошуки.

Патрульні запустили пошук вкраденого телефону по геолокації. Незважаючи на те, що зв'язок періодично зникав, мобільний пристрій було зафіксовано на перехресті вулиць Виговського — Любінської.

Співробітники правоохоронного відомства Олег Грец та Володимир Гриник знайшли чоловіка у маршрутці. Виявилось, що викрадачем цінних речей був 85-річний пенсіонер.

Громадянина затримали та доставили до Львівського районного управління №1. Чоловіку загрожує відповідальність за ч. 4 ст. 185 КК України (Крадіжка вчинена в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, наприкінці квітня у США 32-річний Джаред Стівенс отримав 150-річний термін ув'язнення після того, як спробував вийти з магазину з ноутбуком, не заплативши за нього.

Також нагадаємо, 8 травня залізничний районний суд Львова виніс вирок раніше судимому місцевому жителю, який викрав дезодоранти у місцевому магазині на суму 230 гривень.