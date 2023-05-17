Во Львове 85-летний пенсионер обокрал школьника во время экскурсии (фото)

Сотрудники полиции смогли установить подозреваемого по камерам, а украденный телефон был обнаружен с помощью выявленного сигнала по геолокации.

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Патрульная полиция Львовской области задержала 85-летнего мужчину, который похитил ценные вещи у школьника. Об этом 15 мая сообщила пресс-служба патрульной полиции.

По информации ведомства, 15 мая днем пеший экипаж 4-батальона в составе полицейских Игоря Поторейко и Даниила Сасадеуша получил вызов на площадь Музейной от мужчины, который объяснил охранникам правопорядка, что неизвестный похитил у его сына смартфон, смарт-часы и верхнюю одежду, пока ребенок был на экскурсии.

Полицейские смогли найти видео с происшествием и отметили, что вещи мог похитить пожилой мужчина. Пока на месте работала следственно-оперативная группа, другие экипажи полиции получили ориентировку и приступили к поискам.

Патрульные запустили поиск украденного телефона по геолокации. Несмотря на то, что связь периодически исчезала, мобильное устройство было зафиксировано на перекрестке улиц Выговского — Любинской.

Сотрудники правоохранительного ведомства Олег Грец и Владимир Гриник нашли мужчину в маршрутке. Оказалось, что похитителем ценных вещей был 85-летний пенсионер.

Гражданина задержали и доставили во Львовское районное управление №1. Мужчине грозит ответственность по ч. 4 ст. 185 УК Украины (Кража совершенная в условиях военного положения).

Напомним, в конце апреля в США 32-летний Джаред Стивенс получил 150-летний срок заключения после того, как попытался выйти из магазина с ноутбуком, не заплатив за него.

Также напомним, 8 мая железнодорожный районный суд Львова вынес приговор ранее судимому местному жителю, похитившему дезодоранты в местном магазине на сумму в 230 гривен.