Засудженого за торгівлю кокаїном блогера Чернецького "звільнили", але він залишився у СІЗО, — ЗМІ

У прокуратурі заявили, що рішення про звільнення було ухвалене суддею щодо іншого кримінального провадження. У Київському СІЗО також підтвердили, що Чернецький перебуває під вартою.

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16 травня у мережі почала поширюватися інформація про те, що блогера Юрія Чернецького, якого засудили за торгівлю наркотиками, випустили на волю. Однак насправді він залишився у СІЗО. Про це заявила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у коментарі ТСН.

Так, у мережі почали поширювати документ, у якому йдеться, що Печерський районний суд Києва випустив на волю блогера Юрія Чернецького і він має залишити СІЗО 19 травня.

Документ про звільнення Чернецького Фото: Киев оперативный

Однак, як розповіла журналістам представниця київської прокуратури Максимець, рішення про звільнення було ухвалене суддею щодо іншого кримінального провадження.

"Ця особа залишається під вартою, тому що цього громадянина судом першої інстанції засуджено до 5 років позбавлення волі", — сказала вона.

За словами Максимець, прокуратура не згодна з останнім рішенням суду, а тому його оскаржуватиме. Крім того, сам Чернецький оскаржив рішення щодо його ув'язнення за торгівлю наркотиками на 5 років, але апеляційний суд ще не розглянув справу.

У Київському СІЗО також підтвердили, що Чернецький перебуває під вартою.

Крім того, журналіст Василь Апасов також заявив, що у прокуратурі підтвердили, що Чернецький залишається під вартою. Його "випустили" з іншого судочинства.

"Він залишається під вартою за вироком суду першої інстанції, яким його засуджено до 5 років позбавлення волі. Рішення від 16.05.2023 стосується іншого кримінального провадження, яке також стосується підозри за аналогічними фактами", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що дружина Чернецького співачка Інна Воронова оприлюднила кадри роботи ППО під час атаки на Київ у ніч проти 16 травня. Вона опублікувала в Instagram відео та підписала: "вид з Комфорт тауна". Потім дівчина вибачилась, заявила, що "не знала, що відбувається".

У Службі безпеки України 17 травня заявили, що викрили блогерів, які зняли на відео та опублікували у мережу роботу ППО. Йдеться відразу про шістьох мешканців Києва.

Нагадаємо, що 13 грудня 2022 року Юрія Чернецького засудили до 5 років ув'язнення. Прокуратура повністю довела провину підсудного в злочинах, що інкримінуються. До набуття чинності вирок Чернецький перебуватиме під вартою. У матеріалах слідства наголошувалося, що Чернецький збував наркотики, зокрема кокаїн, у нічних розважальних закладах столиці.

Також повідомлялося, що Чернецького заарештували у Києві 25 серпня 2022 року. За даними ЗМІ, клієнтами наркодилера були, зокрема, і депутати Верховної Ради.