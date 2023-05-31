"Ви серйозно?": Воронова, яка знімала роботу ППО, обурилася, що її справу не "зам'яли" (відео)

Співачка обурилася тим, що решті блогерів, які публікували роботу ЗРК у Києві, дали спокій, а до неї нібито виявляють особливу увагу.

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Співачка Інна Воронова, якій, за інформацією ЗМІ, сьогодні вручили підозру за публікацію в мережі роботи ППО під час атаки 16 травня, опублікувала нове відео в Instagram.

"Я ще раз хочу вибачитися перед усіма за свій вчинок. Я все розумію. Я розумію, що була не права. Я з порозумінням ставлюся до усього хейту на мою адресу. Але так само я хочу, щоб і Ви зрозуміли мене", — написала Воронова у пості.

За її словами, вона щодня і щоночі дорікає собі за те, що зробила. Співачка пообіцяла, що більше таке не повториться.

У відео вона пояснила, що опублікувала ролик із роботою ППО через сильний страх, оскільки не розуміється на тому, що це може бути. Воронова попросила своїх підписників пояснити їй, що відбувається. Як вона стверджує, за їхньою реакцією зрозуміла, що це не можна публікувати, і відразу видалила відео.

"Тепер мені хочуть вручити підозру в Україні, в нашій країні, матері двох дітей, одиначці, яка сама їх виховує, на вісім років за те, що я злякалася вночі. Ви серйозно? Тобто тепер у нас чоловіки будуть служити в армії, хтось як батько дітей — він втік — військовослужбовець, я сама їх забезпечую, а жінок у в'язницю? Так виходить?", — запитує співачка.

Крім того, вона висловила подив, чому така пильна увага правоохоронців саме до її персони. За її словами, спочатку йшлося про приблизно 30 блогерів, які також опублікували в соцмережах роботу ППО, в тому числі її сусідку Мішину.

"Але Мішину чомусь більше ніхто не чіпає. У зв'язку з чим? У зв'язку з тим, що у нас наближені – особливі? Тому що новий канал чи що?", – питає Воронова.

Вона додала, що коли два тижні тому в неї проводився обшук, вона говорила зі співробітниками СБУ. Вони пообіцяли, що все буде гаразд.

"Два тижні тому у мене був обшук, у мене була розмова в СБУ, я попросила вибачення, я розумію, що не можна виставляти жодного відео нічого, що пов'язано з війною. Після чого СБУ сказали, що все гаразд, всі розуміють, що я дівчинка, що я реально злякалася. Мені пообіцяли, що ще минулого тижня повернуть телефон і до чого зараз відбувається все це шоу — мені незрозуміло", — каже співачка.

Співачка Інна Воронова показала роботу ППО у Києві

Нагадаємо, раніше Інна Воронова опублікувала відео у своєму Instagram, на якому було видно роботу української системи ППО у Києві. Згодом на цьому місці стався спалах, і російські телеграм-канали витлумачили це як приліт "Кинджала" по системі ППО Patriot.

16 травня Інна Воронова опублікувала відео з публічним вибаченням за те, що сталося. За її словами, у момент зйомки та публікації відео роботи української ППО вночі вона була налякана і не усвідомлювала повних наслідків своїх дій. Вона висловила жаль і закликала "зрозуміти її ситуацію".

Чим відома Інна Воронова?

Інна Воронова доводиться дружиною Юрію Чернецькому, якого затримали 25 серпня 2022 року після виявлення 20 пакетиків із кокаїном. За даними Генпрокуратури, Чернецький систематично займався збутом наркотиків у Києві.

Після затримання Чернецького Воронова виступила на своїй сторінці в Instagram із проханням зібрати 4 мільйони гривень на заставу для чоловіка. Вона стверджувала, що така сума не велика, а Чернецький не є наркодилером, а скоріше артистом.

Наразі співачка заявляє про свій намір розлучитися з чоловіком. Вона стверджує, що Чернецькому тяжко у в'язниці, а вона хоче жити своїм власним життям.

Нагадаємо, українського підприємця та блогера Юрія Чернецького, звинуваченого у торгівлі наркотиками, засудили до п'яти років ув'язнення.

У ніч проти 16 травня ЗС РФ атакували територію України 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування. У пресслужбі головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного поінформували, що захисникам вдалося збити 6 ракет "Кинджал".