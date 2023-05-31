"Вы серьезно?": снимавшая работу ПВО Воронова возмутилась, что ее дело не "замяли" (видео)

Певица возмутилась тем, что остальных блогеров, публиковавших работу ЗРК в Киеве, оставили в покое, а к ней якобы проявляют особое внимание.

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Певица Инна Воронова, которой, по информации СМИ, сегодня вручили подозрение за публикацию в сети работы ПВО во время атаки 16 мая, опубликовала новое видео в Instagram.

"Я еще раз хочу извиниться перед всеми за свой поступок. Я все понимаю. Я понимаю, что была не права. Я с пониманием отношусь ко всему хейту в мой адрес. Но так же я хочу, чтобы и вы поняли меня", – написала Воронова в посте.

По ее словам, она каждый день и каждую ночь упрекает себя за то что сделала. Певица пообещала, что больше такого не повторится.

В видео она пояснила, что опубликовала ролик с работой ПВО из-за сильного страха, так как не разбирается в том, что это может быть. Воронова попросила своих подписчиков объяснить ей, что происходит. Как она утверждает, по их реакции поняла, что это нельзя публиковать, и тут же удалила видео.

"Теперь мне хотят вручить підозру в Украине, в нашей стране, матери двоих детей, одиночке, которая сама их воспитывает, на восемь лет за то, что я испугалась ночью. Вы серьезно? То есть теперь у нас мужья будут служить в армии, кто-то как отец детей – он сбежал – военнослужащий, я сама их обеспечиваю, а женщин в тюрьму? Так получается?", – спрашивает певица.

Кроме того, она выразила недоумение, почему столь пристальное внимание правоохранителей именно к ее персоне. По ее словам, первоначально речь шла о примерно 30 блогерах, которые также опубликовали в соцсетях работу ПВО, в том числе ее соседке Мишиной.

"Но Мишину почему-то больше никто не трогает. В связи с чем? В связи с тем, что у нас приближенные – особенные? Потому что новый канал или что?", – спрашивает Воронова.

Она добавила, что когда две недели назад у нее проводился обыск, она говорила с сотрудниками СБУ. Они пообещали, что все будет в порядке.

"Две недели назад у меня был обыск, у меня был разговор в СБУ, я извинилась, я понимаю, что нельзя выставлять ни видео ничего, что связанно с войной. После чего СБУ сказали, что все в порядке, все понимают, что я девочка, что я реально испугалась. Мне пообещали, что еще на прошлой неделе вернут телефон и к чему сейчас происходит все это шоу — мне непонятно", — говорит певица.

Певица Инна Воронова показала работу ПВО в Киеве

Напомним, ранее Инна Воронова опубликовала видео в своем Instagram, на котором было видно работу украинской системы ПВО в Киеве. Впоследствии на этом месте произошла вспышка, и российские телеграм-каналы истолковали это как прилет "Кинжала" по системе ПВО Patriot.

16 мая Инна Воронова опубликовала видео с публичным извинением за произошедшее. По ее словам, в момент съемки и публикации видео работы украинской ПВО ночью она была напугана и не осознавала полных последствий своих действий. Она выразила сожаление и призывала "понять ее ситуацию".

Чем известна Инна Воронова?

Инна Воронова приходится супругой Юрию Чернецкому, которого задержали 25 августа 2022 года после обнаружения 20 пакетиков с кокаином. По данным Генпрокуратуры, Чернецкий систематически занимался сбытом наркотиков в Киеве.

После задержания Чернецкого, Воронова выступила на своей странице в Instagram с просьбой собрать 4 миллиона гривен на залог для мужа. Она утверждала, что такая сумма не является большой, а Чернецкий не является наркодилером, а скорее артистом.

В настоящее время певица заявляет о своем намерении расстаться с мужем. Она утверждает, что Чернецкому тяжело в тюрьме, а она хочет жить своей собственной жизнью.

Напомним, украинского предпринимателя и блогера Юрия Чернецкого, обвиненного в торговле наркотиками, приговорили к пяти годам заключения.

В ночь на 16 мая ВС РФ атаковали территорию Украины 18 ракетами разных типов воздушного, морского и наземного базирования. В пресс-службе главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного проинформировали, что защитникам удалось сбить 6 ракет "Кинжал".