Інна Воронова, яка виклала відео роботи ППО, поскаржилася на рішення суду (відео)

За словами співачки, життя її та її дітей наражається на небезпеку, оскільки тепер вони не можуть піти в бомбосховище під час обстрілів міста.

Related video

У п'ятницю, 2 червня, Солом'янський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту співачці Інні Вороновій, яка опублікувала в соцмережах кадри роботи ППО. Воронова емоційно прокоментувала рішення суду у своєму Instagram.

За словами співачки, вона зробила дурість та шкодує про це. Також вона вважає, що порушення кримінальної справи є абсолютно законним, готова співпрацювати зі слідством і не думає про втечу. Водночас Інна вважає, що обраний запобіжний захід позбавлений здорового глузду і небезпечний для життя її самої та її двох дітей.

"Сьогодні прокурор запропонував судді, а та дала свою згоду, що тепер я зі своїми дітьми не маю можливості йти в бомбосховище. Покарання за мою неуважність є смертна кара? Моя та моїх дітей?" – запитала підписників Воронова, додаючи, що думка аудиторії для неї дуже важлива.

Крім того, вона вважає, що комусь вигідно робити із неї злочинницю.

"Я з перших днів війни знаходжусь у Києві. Я виховую дітей сама. Я пишу українську музику, я написала на підтримку нашої армії українські пісні. Кому і навіщо зараз треба робити з мене злочинницю? Я дуже хочу знати на це відповідь", — сказала вона у сторіс.

Співачка Інна Воронова показала роботу ППО у Києві

Нагадаємо, у ніч на 16 травня Інна Воронова опублікувала відео у своєму Instagram, на якому було видно роботу української системи ППО у Києві. Згодом на цьому місці стався спалах, і російські телеграм-канали витлумачили це як приліт "Кинджала" по системі ППО Patriot.

16 травня Інна Воронова опублікувала відео з публічним вибаченням за те, що сталося. За її словами, у момент зйомки та публікації відео роботи української ППО вночі вона була налякана і не усвідомлювала повних наслідків своїх дій. Вона висловила жаль і закликала "зрозуміти її ситуацію".

Чим відома Інна Воронова?

Інна Воронова є дружиною Юрію Чернецькому, якого затримали 25 серпня 2022 після виявлення 20 пакетиків з кокаїном. За даними Генпрокуратури, Чернецький систематично займався збутом наркотиків у Києві.

Після затримання Чернецького Воронова виступила на своїй сторінці в Instagram із проханням зібрати 4 мільйони гривень на заставу для чоловіка. Вона стверджувала, що така сума не є великою, а Чернецький не є наркодилером, а радше артистом.

Нагадаємо, 31 травня співачка обурювалася тим, що решті блогерів, які публікували роботу ЗРК у Києві, дали спокій, а до неї нібито виявляють особливу увагу. Також вона сказала, що у СБУ їй пообіцяли, що "все буде добре", а тепер хочуть повідомити про підозру.

У ніч проти 16 травня ЗС РФ атакували територію України 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування. У пресслужбі головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного поінформували, що захисникам вдалося збити 6 ракет "Кинжал".