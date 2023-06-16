Диджиталізація: в Україні значно спростять процедуру дозволу на носіння зброї

Завдяки новій системі Єдиного реєстру процедуру отримання дозволів на носіння зброї для українців буде спрощено. Усі дані про зареєстровану зброю відображатимуться у додатку "Дія".

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З 23 червня в Україні розпочне свою роботу Єдиний реєстр зброї (ЄРЗ), який допоможе автоматизувати облік зброї та зробити процес отримання дозволів на носіння зброї для громадян більш доступним. Про це у п'ятницю, 16 червня, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

У Міністерстві пояснюють, що основними перевагами впровадження Єдиного реєстру зброї є те, що громадяни зможуть легко отримувати інформацію про свою зареєстровану зброю.

Також завдяки диджиталізації послуг процедуру отримання дозволів буде спрощено.

Враховується, що після введення в роботу ЄРЗ відбудеться переведення дозволів на носіння зброї в електронний формат.

Фото: МВС УКРАЇНИ

Додатково громадяни України зможуть подати документи для дозволу на отримання зброї в електронному кабінеті, використовуючи "Єдине вікно громадянина" або спеціалізований магазин, який торгує зброєю.

Відомо, що інформація про право на носіння та зареєстровану зброю відображатиметься у додатку "Дія".

Також замість бланків на папері українці отримуватимуть сформовані витяги з ЄРЗ із QR-кодами.

Нагадаємо, про те що жителі України зможуть вільно купити пістолети вже з 2023 року, ще в липні 2022 року повідомляв радник голови МВС України Віктор Андрусів.

Понад 70% опитаних влітку 2022 року українців підтримали дозвіл на використання вогнепальної зброї з метою особистого захисту.