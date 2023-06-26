Короткочасні дощі з грозами: синоптики озвучили прогноз погоди на робочий тиждень (відео)

Температура повітря буде стабільною і комфортною +20... +25 градусів.

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Найближчими днями в більшій частині України очікуються грозові дощі. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

У вівторок, 27 червня, у східних, північно-східних, вдень і західних, також Житомирській та Вінницькій областях синоптики прогнозують короткочасні дощі з грозами. На решті території України очікується суха погода.

У нічні години температура становитиме +11... +16 градусів, у світлий час доби повітря прогріється до +20... +25. У південних регіонах вночі буде +15... +20 градусів, удень +24... +29.

28-29 червня у більшій частині України очікуються короткочасні грозові дощі, переважно в денні години. Температура істотно не зміниться, тільки вдень у четвер у південних регіонах очікується похолодання на 2-4 градуси.

У п'ятницю, 30 червня, синоптики прогнозують короткочасні дощі та грози. Вночі термометри в Україні покажуть +11...+16, удень ртутні стовпчики піднімуться до +20...+25 градусів.

Нагадаємо, 24 червня ЗМІ повідомили, що раптовий шторм у Флориді (США) змусив пасажирів круїзного лайнера "Independence of the Seas" тікати в укриття, коли вони піднімалися на борт у порту на мисі Канаверал.

Раніше, 23 червня Львів накрило потужною бурею та зливою, які спровокували значні проблеми на вулицях міста. Буревій повалив дерева, що завадило руху транспортних засобів.