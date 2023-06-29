Мобілізація в Україні: чи можуть студентів іноземних ЗВО забрати до ЗСУ

За словами адвоката, студенти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти, не підлягають мобілізації. У статті 23 Закону України про мобілізацію нічого не сказано про країну навчання або інші обмеження.

Related video

В Україні триває загальна мобілізація у зв'язку з повномасштабним вторгненням Російської Федерації. Адвокат Богдан Пересада розповів, чи можуть мобілізувати студента, який навчається в іноземному вищому навчальному закладі.

За його словами, призову під час мобілізації не підлягають здобувачі фахової, фахової вищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти й докторанти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти. У статті 23 Закону України про мобілізацію нічого не сказано про країну навчання або інші обмеження.

Адвокат заявив, що для підтвердження навчання за кордоном потрібно мати будь-які документи, які підтверджують зарахування або навчання в іноземному ЗВО. Серед них:

студентський квиток;

студентська віза;

довідка з навчального закладу;

виклик на навчання або документ, що підтверджує право на тимчасове проживання в країні у зв'язку з навчанням;

контракт на навчання й оплату за нього.

За словами адвоката, конкретний перелік документів не закріплений ніде, однак, чим більше документів буде, тим краще. Усі завірені оригінали мають бути передані в Україну, після цього перекладені українською з нотаріальним засвідченням цього перекладу. Документи мають відповідати апостилю.

Нагадаємо, керівник Львівського обласного ТЦК і СП полковник Олександр Тищенко пояснив, чим повістка відрізняється від мобілізаційного розпорядження.

Адвокатка Марина Бекало відповіла, чи є законним наказ Оболонського районного ТЦК і СП у Києві. У ньому йшлося про те, що всі військовозобов'язані мешканці мають з'явитися в центрі протягом 10 днів.