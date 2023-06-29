Неправильно склали протокол: ексочільника Хмельницької ОВА виправдали у справі про п'яне водіння

Відомо, що у березні правоохоронці зупинили Сергія Гамалія у нетверезому стані під час комендантської години. Справу чиновника розглядав суд у Чернівцях.

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На засіданні 29 червня ексочільника Хмельницької ОВА Сергія Гамалія, якого звинувачували у нетверезому водінні, суд визнав невинним та закрив справу. Адвокати Гамалія довели, що ця справа має політичне забарвлення і що патрульна поліція неправильно склала протокол, повідомив кореспондент Суспільного з зали суду.

Справу розглядали у Першотравневому суді в Чернівцях.

Що відомо про справу Гамалія?

11 березня, ексочільника Хмельницької обласної військової адміністрації під час комендантської години зупинили патрульні Чернівців. Він перебував за кермом у нетверезому стані. На нього склали протокол та забрали машину на штрафмайданчик.

Після цього, 14 березня, стало відомо, що Гамалія звільнили з посади. Указ про звільнення підписав Президент. У соцмережах Гамалій повідомив, що того ж дня написав заяву за власним бажання і залишає посаду. Нагадаємо, він очолював ОВА із 3 грудня 2020-го.

Спочатку Першотравневий районний суд Чернівців призначив дату на 2 травня. На перше засідання Гамалій не з'явився, оскільки перебував на лікарняному.

На другому засіданні суду був відсутній адвокат Гамалія. Відтак розгляд справи знову перенесли.

На третьому засіданні вже був присутній екс очільник Хмельницької ОВА. Він розповів обставини затримання і озвучив свою версію.

Гамалія звинувачують за ст.130 Кодексу України про адміністративні правопорушення – керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані сп’яніння.

15 березня Фокус писав про те, що президент України Володимир Зеленський 15 березня звільнив із посад голів Луганської, Одеської та Хмельницької обласних військових адміністрацій — Сергія Гайдая, Максима Марченка та Сергія Гамалія.

Нагадаємо, що 21 лютого Кабінет Міністрів України призначив нових заступників глави Міноборони України Олексія Резнікова. Віталій Дейнега став заступником із питань цифрового розвитку, а Андрій Шевченко відповідає за європейську інтеграцію.