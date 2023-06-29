Неправильно составили протокол: экс-главу Хмельницкой ОВА оправдали по делу о пьяном вождении

Известно, что в марте правоохранители остановили Сергея Гамалия в нетрезвом состоянии во время комендантского часа. Дело чиновника рассматривал суд в Черновцах.

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На заседании 29 июня экс-главу Хмельницкой ОВА Сергея Гамалия, которого обвиняли в нетрезвом вождении, суд признал невиновным и закрыл дело. Адвокаты Гамалия доказали, что это дело имеет политическую окраску и что патрульная полиция неправильно составила протокол, сообщил корреспондент Суспільного из зала суда.

Дело рассматривали в Первомайском суде в Черновцах.

Что известно о деле Гамалия?

11 марта, экс-главу Хмельницкой областной военной администрации во время комендантского часа остановили патрульные Черновцов. Он находился за рулем в нетрезвом состоянии. На него составили протокол и забрали машину на штрафплощадку.

После этого, 14 марта, стало известно, что Гамалия уволили с должности. Указ об увольнении подписал Президент. В соцсетях Гамалий сообщил, что в тот же день написал заявление по собственному желанию и покидает должность. Напомним, он возглавлял ОВА с 3 декабря 2020-го.

Сначала Первомайский районный суд Черновцов назначил дату на 2 мая. На первое заседание Гамалий не явился, поскольку находился на больничном.

На втором заседании суда отсутствовал адвокат Гамалия. Поэтому рассмотрение дела снова перенесли.

На третьем заседании уже присутствовал экс глава Хмельницкой ОВА. Он рассказал обстоятельства задержания и озвучил свою версию.

Гамалия обвиняют по ст.130 Кодекса Украины об административных правонарушениях — управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии опьянения.

15 марта Фокус писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский 15 марта уволил с должностей глав Луганской, Одесской и Хмельницкой областных военных администраций — Сергея Гайдая, Максима Марченко и Сергея Гамалия.

Напомним, что 21 февраля Кабинет Министров Украины назначил новых заместителей главы Минобороны Украины Алексея Резникова. Виталий Дейнега стал заместителем по вопросам цифрового развития, а Андрей Шевченко отвечает за европейскую интеграцию.