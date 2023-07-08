Очікують на виступ Зеленського: у Львові монтують сцену і збираються люди (фото, відео)

За інформацією ЗМІ, у місто приїхав президент разом із командирами оборони Маріуполя, які сьогодні повернулися в Україну з Туреччини.

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Увечері 8 липня в центрі Львова біля пам'ятника Шевченку монтують сцену і збираються люди. На вході патрульні перевіряють речі. За інформацією місцевих журналістів, до міста приїхав Володимир Зеленський і командири оборони Маріуполя, які раніше цього ж дня повернулися в Україну з Туреччини.

Присутні очікують на виступ президента. Однак патрульні повідомляють журналістам, що на місці, де монтують сцену, планують провести масову молитву з нагоди 500-го дня повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, вдень 8 липня президент Зеленський повідомив про повернення додому п'ятьох командирів полку "Азов". Серед них командир полку "Азов" Денис "Редіс" Прокопенко, його заступник Святослав "Калина" Паламара, командир 36-1 бригади морпіхів Сергій "Волина" Волинський. Трохи менше року вони перебували в Туреччині після обміну військовополоненими у вересні 2022 року, під час якого вдалося повернути додому багатьох захисників "Азовсталі". Натомість російській стороні передали народного депутата і лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука.

На те, що трапилося, вже відреагували в Кремлі. Прес-секретар російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Анкара і Київ порушили всі домовленості, повернувши командирів "Азова" додому.

Фокус також писав про те, що на початку липня у захисника "Азовсталі" Паламара "Калини" народилася дочка Квітослава. Дружина заступника командира "Азова" Антоніна Паламар поділилася радісною новиною, повідомила, що чоловік був дуже щасливий, дізнавшись про поповнення в їхній родині. Для пари це вже друга дитина.

Також Фокус повідомляв, що до 500 дня повномасштабної війни в Офісі президента опублікували відеоролик, у якому Володимир Зеленський разом із командувачами армії подякував українцям за стійкість і захист країни.