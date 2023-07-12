Буде символ України: у Мінкульті розповіли, що зроблять із гербом СРСР на щиті Батьківщини-матері

У відомстві анонсували масштабний проект демонтажу радянської символіки на монументі в Києві. Герб СРСР на щиті "Батьківщини-матері" мають намір замінити на тризуб.

Related video

Головна скульптура України "Батьківщина-мати", нарешті, позбудеться радянської символіки. У Міністерстві культури та інформаційної політики готові презентувати масштабний проєкт "Тризуб Батьківщини", мета якого — замінити герб СРСР на щиті монумента на герб України. Про це повідомили в Telegram-каналі відомства.

"Батьківщина-мати з гордим, спокійним обличчям дивиться на Схід, у бік ворога. Рівно піднятим мечем, вона не зазіхає, лише показує, що має силу, а щит демонструє готовність захищати Україну. Щит, який позбудеться радянського клейма", — написав у Мінкульті.

У відомстві зазначили, що чекали на цей момент із дати проголошення незалежності України та, нарешті, готові реалізувати ідею.

"Державні та культурні діячі неодноразово порушували питання заміни символу поневолення на символ нашої державності. Ми ж горді втілити це в життя.", — додали в Мінкульті.

Нагадаємо, питання про демонтаж радянського герба на відомій скульптурі неодноразово обговорювалося після ухвалення закону про декомунізацію. Однак у проєкту є певні ризики. Так, 2021 року родичі співавтора "Батьківщини-матері" Василя Бородая стверджували, що прибрати радянську символіку без шкоди статуї неможливо. Крім того, за словами директора Музею історії України у Другій світовій війні Івана Ковальчука, "Батьківщина-мати" захищена авторським правом. А родичі Бородая якраз виступають проти зміни монумента.

Проте голова МКІП Олександр Ткаченко на початку липня 2023 року твердо заявив, що монумент позбавлять радянської символіки та анонсував початкову стадію робіт зі зміни герба. За оцінкою експертів, заміна символіки обійдеться Києву приблизно в 36 млн грн.

Зазначимо, що в липні 2022 року Міністерство культури та інформаційно політики України спільно з Міністерством цифрової трансформації провели опитування в застосунку "Дія" щодо того, що робити з гербом на щиті Батьківщини-матері. У результаті 85% респондентів підтримали демонтаж радянського герба і заміну його на тризуб, 9% висловилися тільки за демонтаж і 6% — за те, щоб залишити радянську символіку.

Що відомо про головну скульптуру України

"Батьківщина-мати" вважається п'ятою за величиною статуєю світу і найвищою на території України. Скульптура розташована в Києві, на території Музею історії України у Другій світовій війні. Крім символічного значення, пам'ятник є оглядовим майданчиком для киян і гостей столиці, з якого відкриваються приголомшливі краєвиди міста.

Висота Батьківщини-матері від п'єдесталу до кінчика меча становить 62 метри .

. Загальна висота з постаментом — 102 мет ри.

ри. Каркас скульптури починається на глибині 17, 8 метрів .

. Уся споруда суцільнозварна і важить 450 тонн .

. Металевий каркас виконано з нержавіючої сталі, виплавленої в Запоріжжі.

Сталева обшивка статуї зварена з листів розміром 50×50 см завтовшки 1,5 мм. У сумі довжина швів становить близько 30 км.

В одній руці статуя тримає 16-метровий меч вагою 9 тонн, в іншій — щит вагою 15 тонн і розміром 13×8 метрів, на якому поки що зображено герб СРСР.

Для свого часу "Батьківщина-мати" була архітектурним нововведенням. Щоб зібрати скульптуру такої величини, фахівці змонтували стометровий кран, який демонтували після закінчення роботи.

Фокус раніше писав про те, що наприкінці червня 2020 року активісти ЛГБТ-спільноти запустили дрон із веселковим прапором, який завис над пам'ятником Батьківщини-матері, створивши враження, ніби прапор закріплений на мечі скульптури.

У музеї історії України у Другій світовій війні не оцінили відеоролик організаторів "КиївПрайду".