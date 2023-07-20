Погода в Україні на вихідних: синоптик розповів, які області накриє дощами (карта)

За даними синоптика Ігоря Кибальчича, у суботу та неділю в деяких областях температура повітря сягатиме +37 градусів.

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У суботу та неділю на території більшості областей України очікується спекотна погода, проте в деяких регіонах можливі опади. Про це йдеться в прогнозі синоптика Ігоря Кибальчича для порталу Meteoprog.

За даними синоптика, у суботу, 22 липня, істотних опадів не передбачається, проте в окремих регіонах можливі дощі з грозами.

Вночі температура повітря очікується в районі +15+20 градусів, а вдень — +25+30 градусів. У південній частині країни нічна температура становитиме +19+24 градуси, денна — +32+37 градусів.

На неділю, 23 липня, Ігор Кибальчич прогнозує нічну температуру повітря +16+21 градусів, денну — +28+33 градусів. На півдні України термометри показуватимуть +32+37 градусів.

За даними Українського гідрометеорологічного центру, опади на вихідних торкнуться Закарпатської, Тернопільської, Рівненської, Хмельницької, Чернівецької, Одеської та Херсонської областей.

Погода в Україні 22 липня

Погода в Україні 23 липня

Нагадаємо, що 20 липня стало відомо, що французький астролог Мішель де Ностредам, більш відомий як Нострадамус, міг передбачити спекотну погоду, від якої наразі потерпає більша частина Європи.

Раніше, 19 липня, ми писали про те, як спека вплинула на туризм у Європі. Попри попередження про погоду туристи не скасовують свої подорожі. Різко зріс інтерес до таких напрямків, як Франція, Бельгія, Велика Британія, Польща, Нідерланди.