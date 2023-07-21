20 обшуків одночасно: "Київавтодор" та підрядників перевіряє поліція та прокуратура (фото)

Згідно з заявою правоохоронців, ідеться про масштабну схему махінацій на тендерах. Зокрема, фігуранти підлаштовували перемогу "правильних" компаній, які потім завищували вартість послуг та матеріалів.

Related video

21 липня ГУ Нацполіції у місті Києві та Київська міська прокуратура провели низку обшуків в Комунальній корпорації "Київавтодор" та в чотирьох підпорядкованих їй підрозділах. Разом з обшуками у столиці аналогічні слідчі дії провели у підрядників на Київщині та Одещині. Про деталі слідчих дій ідеться у повідомленнях пресслужб столичної поліції та прокуратури.

У дописах відомств перелічено, в яких саме підпорядкованих підрозділах відбулись обшуки. Зокрема, називають комунальні підприємства — шляхово-експлуатаційні управління таких районів Києва: Подільського (начальник — Олег Хмарський), Печерського (начальник — Сергій Гудзенко), Солом’янського (начальник — Володимир Федчишин) та Шевченківського (начальник — Людмила Ободзінська).

На сайті КМДА також можна відшукати, хто очолює КК "Київавтодор": генеральний директор — Олександр Федоренко — та троє його заступників.

Правоохоронці пояснили, що відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу — розтрата державного майна. Коли справа дійде до суду, то винуватці можуть отримати тюремне ув'язнення на термін від 3 до 5 років.

Також розповідається про суть махінацій, які, підозрюють, вчинялись за участі комунальних підприємств КМДА та підрядників.

Махінація ґрунтується на порушенні проведенні тендерів — тобто державних закупівель для проведення ремонтних робіт на дорогах Києва. При цьому ідеться як про капітальний ремонт, так і про ямковий. Тендери проводились таким чином, щоб гарантувати перемогу афілійованим компаніям, пояснили в прокуратурі.

Після того, як "правильні" підрядники отримували контракти, починались оборудки на вартості наданих послуг та матеріалів. Підозрюють, що вартість штучно завищувалась, а різницю спільники клали собі в кишеню. Крім того, ремонт доріг не виконували або робили його частково, вказують правоохоронці.

Обшуки проводять відповідно до ухвали суду та провадження від 21.07.2023. При цьому обшуки проводять у Києві, на Київщині та Одещині в усіх причетних компаніях та на комунальних підприємствах, ідеться у повідомленні Київської міської прокуратури.

Правоохоронці опублікували кілька світлин з місця обшуків:

поличка з цілим набором найрізноманітніших печаток;

Обшук в "Київавтодор": різнокаліберні печатки

обшук у великій залі засідань;

Обшук в "Київавтодор": спілкування у залі для нарад

перевірка документації, зокрема, квитанцій та накладних;

Обшук в "Київавтодор": перевірка документації

візит на підприємство, яке відвантажувало гравій;

Обшук в "Київавтодор": перевірка підрядників

також виявили певну суму грошей готівкою — можна нарахувати близько 30-40 тис. грн (що це за кошти, правоохоронці не пояснили)

Общук в "Київавтодор": виявили майже 50 тис. грн готівкою

КК "Київавтодор" — комунальна корпорація, підпорядковується КМДА. Головне завдання корпорації, як вказано на її сайті, — це будівництво та ремонт доріг, укладання асфальту, облаштування освітлення доріг тощо. Головні принципи роботи: "якість, професійність, зручність для клієнтів, відповідальність та надійність".

До складу "Київавтодору" входить 12 підпорядкованих КП ШЕУ. Наразі з перевірками завітали до третини з них.

Нагадуємо, 21 липня правоохоронці повідомили деталі справи ексміністра охорони здоров'я Максима Степанова. Згідно з даними розслідування, він "заробив" 450 млн грн на угодах з афілійованими компаніями в Естонії.

Крім того, у травні антикорупційники завітали до керівників "Укрзалізниці": відбувся обшук у Євгена Лященка. Лященко особисто пояснив, що ідеться про справу одного з працівників компанії, який "заробляв" на тендерах.