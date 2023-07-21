20 обысков одновременно: "Киевавтодор" и подрядчиков проверяет полиция и прокуратура (фото)

Согласно заявлению правоохранителей, речь идет о масштабной схеме махинаций на тендерах. В частности, фигуранты подстраивали победу "правильных" компаний, которые затем завышали стоимость услуг и материалов.

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21 июля ГУ Нацполиции в городе Киеве и Киевская городская прокуратура провели ряд обысков в Коммунальной корпорации "Киевавтодор" и в четырех подчиненных ей подразделениях. Вместе с обысками в столице аналогичные следственные действия провели у подрядчиков в Киевской и Одесской областях. О деталях следственных действий говорится в сообщениях пресс-служб столичной полиции и прокуратуры.

В сообщениях ведомств перечислено, в каких именно подчиненных подразделениях состоялись обыски. В частности, называют коммунальные предприятия — дорожно-эксплуатационные управления таких районов Киева: Подольского (начальник — Олег Хмарский), Печерского (начальник — Сергей Гудзенко), Соломенского (начальник — Владимир Федчишин) и Шевченковского (начальник — Людмила Ободзинская).

На сайте КГГА также можно отыскать, кто возглавляет КК "Киевавтодор": генеральный директор — Александр Федоренко — и трое его заместителей.

Правоохранители объяснили, что открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса — растрата государственного имущества. Когда дело дойдет до суда, то виновники могут получить тюремное заключение на срок от 3 до 5 лет.

Также рассказывается о сути махинаций, которые, подозревают, совершались при участии коммунальных предприятий КГГА и подрядчиков.

Махинация основывается на нарушении проведении тендеров — то есть государственных закупок для проведения ремонтных работ на дорогах Киева. При этом речь идет как о капитальном ремонте, так и о ямочном. Тендеры проводились таким образом, чтобы гарантировать победу аффилированным компаниям, пояснили в прокуратуре.

После того как "правильные" подрядчики получали контракты, начинались махинации на стоимости предоставленных услуг и материалов. Подозревают, что стоимость искусственно завышалась, а разницу сообщники клали себе в карман. Кроме того, ремонт дорог не выполняли или делали его частично, указывают правоохранители.

Обыски проводятся в соответствии с постановлением суда и производством от 21.07.2023. При этом обыски проводятся в Киеве, Киевской и Одесской областях во всех причастных компаниях и на коммунальных предприятиях, говорится в сообщении Киевской городской прокуратуры.

Правоохранители опубликовали несколько фотографий с места обысков:

полочка с целым набором самых разнообразных печатей;

Общук в "Киевавтодор": разнокалиберные печати

обыск в большом зале заседаний;

Обыск в "Киевавтодор": общение в зале для совещаний

проверка документации, в частности, квитанций и накладных;

Обыск в "Киевавтодор": проверка документации

визит на предприятие, которое отгружало гравий;

Обыск в "Киевавтодор": проверка подрядчиков

также обнаружили определенную сумму денег наличными — можно насчитать около 30-40 тыс. грн (что это за средства, правоохранители не объяснили)

Обыск в "Киевавтодор": обнаружили почти 50 тыс. грн наличными

КК "Киевавтодор" — коммунальная корпорация, подчиняется КГГА. Главная задача корпорации, как указано на ее сайте, — это строительство и ремонт дорог, укладка асфальта, обустройство освещения дорог и тому подобное. Главные принципы работы: "качество, профессионализм, удобство для клиентов, ответственность и надежность".

В состав "Киевавтодора" входит 12 подчиненных КП ДЭУ. Сегодня с проверками посетили треть из них.

Напоминаем, 21 июля правоохранители сообщили детали дела экс-министра здравоохранения Максима Степанова. Согласно данным расследования, он "заработал" 450 млн грн на сделках с аффилированными компаниями в Эстонии.

Кроме того, в мае антикоррупционеры посетили руководителей "Укрзализныци": состоялся обыск у Евгения Лященко. Лященко лично объяснил, что речь идет о деле одного из работников компании, который "зарабатывал" на тендерах.