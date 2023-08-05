Від зсуву ґрунту у Грузії загинула українська медійниця Аліна Поліковська, - соцмережі

Медійниця виїхала до чоловіка в Нідерланди і скучила за Ніжином в Україні, проте втратила життя у горах Грузії.

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Серед загиблих у Грузії виявилась редакторка одного з телеканалів Аліна Поліковська — жінка відпочивала на курорті разом з чоловіком і трьома дітьми. Про це стало відомо з допису у Facebook від колеги Ольги Артюшенко.

Колега Поліковської вказує, що тіло загиблої знайшли, між тим тіла чоловіка і дітей все ще розшукують. Також зазначила, що жінці було 30 років і вона поїхала до Грузії на відпочинок.

На опублікованій світлині — кадр з місця зйомки телепередачі "Ранок з Україною", до якої, вірогідно, була причетна Аліна. Пізніше, вказано у дописі, вона переїхала до Нідерландів до чоловіка.

Аліна Поліковська - під час роботи на телеканалі "Україна" Фото: Ольга Артюшенко/Facebook

На сторінці Facebook загиблої залишають слова співчуття її друзі та колеги. Також публікують світлини, на яких зображена дорога людина. Останній допис Аліни опублікований 2 дні тому, орієнтовно, 3 серпня. Жінка сумувала за відпочинком у Ніжині, де проводили канікули діти.

Зазначимо, кількома годинами раніше МЗС повідомило, що серед загиблих в Грузії є одна українка — про це повідомила пресслужба у коментарі агентству "УНІАН". Наразі не підтверджено, що ідеться саме про Поліковську.

Зсув ґрунту стався на курорті Шові у західній частині Грузії — у перші ж години після надзвичайної події повідомили про 11-ьох загиблих та 25-ьох зникли безвісти. Зсув відбувся у глибокій ущелині, при цьому зрушило з місця 5 млн тонн землі, пояснив грузинський геолог Мераб Гапріндашвілі. Експерт назвав дві причини катастрофи — сильні зливи, які лили протягом останніх днів, і танення льодовиків у горах Грузії.

Нагадуємо, на місці трагедії на курорті Шові продовжуються пошукові роботи — шукають, зокрема, зниклу безвісти дитину.

1 серпня у Грузії відбулись мітинги протести проти російського круїзного лайнера Astoria Grande, який зайшов у порт Батумі. Під час протестів поліція затримала українку — пізніше її відпустили, але не повернули національний прапор.