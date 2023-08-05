От оползня в Грузии погибла украинская медийщица Алина Поликовская, — соцсети

Медийщица уехала к мужу в Нидерланды и соскучилась по Нежину в Украине, однако потеряла жизнь в горах Грузии.

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Среди погибших в Грузии оказалась редактор одного из телеканалов Алина Поликовская — женщина отдыхала на курорте вместе с мужем и тремя детьми. Об этом стало известно из сообщения в Facebook от коллеги Ольги Артюшенко.

Коллега Поликовской указывает, что тело погибшей нашли, между тем тела мужа и детей все еще разыскивают. Также отметила, что женщине было 30 лет и она поехала в Грузию на отдых.

На опубликованной фотографии — кадр с места съемки телепередачи "Ранок з Україною", к которой, вероятно, была причастна Алина. Позже, указано в заметке, она переехала в Нидерланды к мужу.

Алина Поликовская — во время работы на телеканале "Украина" Фото: Ольга Артюшенко/Facebook

На странице Facebook погибшей оставляют слова соболезнования ее друзья и коллеги. Также публикуют фотографии, на которых изображен дорогой человек. Последнее сообщение Алины опубликовано 2 дня назад, ориентировочно, 3 августа. Женщина скучала по отдыху в Нежине, где проводили каникулы дети.

Отметим, несколькими часами ранее МИД сообщил, что среди погибших в Грузии есть одна украинка — об этом сообщила пресс-служба в комментарии агентству "УНИАН". Пока не подтверждено, что речь идет именно о Поликовской.

Оползень произошел на курорте Шови в западной части Грузии — в первые же часы после чрезвычайного происшествия сообщили об 11-ти погибших и 25-ти пропавших без вести. Оползень произошел в глубоком ущелье, при этом сдвинуло с места 5 млн тонн земли, пояснил грузинский геолог Мераб Гаприндашвили. Эксперт назвал две причины катастрофы — сильные ливни, которые лили в течение последних дней, и таяние ледников в горах Грузии.

Напоминаем, на месте трагедии на курорте Шове продолжаются поисковые работы — ищут, в частности, пропавшего без вести ребенка.

1 августа в Грузии состоялись митинги протесты против российского круизного лайнера Astoria Grande, который зашел в порт Батуми. Во время протестов полиция задержала украинку — позже ее отпустили, но не вернули национальный флаг.