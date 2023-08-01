"Не повернули прапор": затриману на акції протесту в Грузії українку відпустили (фото)

Грузинські поліцейські інкримінували 37-річній громадянці України Марині Чобанян дрібне хуліганство і непокору правоохоронцям.

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Затриману на акції протесту в Грузії Марину Чобанян, яка протестувала проти прибуття лайнера Astoria Grande у Батумі, відпустили з-під варти. Про це повідомила її мати Алла Чобанян у розмові з журналістами проєкту Радіо Свобода "Ти як?".

Грузинські правоохоронці не повернули 37-річній жінці український прапор, який для неї "це святе". Як заявила марина матері, стяг повинні повернути.

"Щойно вона вийшла на свободу", – розповіла Чобанян-старша.

Марина Чобанян Фото: Радіо Свобода

Протести проти лайнера Astoria Grande у Батумі

У Батумі 31 липня відбулася акція проти круїзного лайнера Astoria Grande, який прибув у грузинський порт на зворотному шляху з Туреччини. На борту було приблизно 800 осіб. Переважна більшість пасажирів – громадяни Росії. Судно здійснювало круїз за маршрутом Сочі-Брабзон-Батумі-Амасра-Стамбул-Сочі.

Вперше лайнер прибув у порт Батумі 27 липня. Того ж дня протести відбулися в Батумі та Тбілісі. Мітингувальники були обурені відповідями деяких російських туристів, які заявили, що підтримують дії РФ у війні з Грузією 2008 року і вважають, що їхня країна "звільнила Абхазію від грузинів". Автобус, на якому пасажирів лайнера повезли в місто, оточили натовпом і освистали, закидавши транспорт пляшками і яйцями.

затримання Марини Чобанян Фото: Скрін відео

Згодом поліція затримала двох громадян України. Серед них Марина Чобанян та Дмитро Закревський. Його місце перебування не було відоме.

Адвокатка українки Ніно Іремадзе заявила, що 37-річній громадянці України Марині Чобанян інкримінують дрібне хуліганство і непокору правоохоронцям. У неї забрали документи, телефон і прапор України.

Нагадаємо, восени 2022 року у Ялті російський військовий жорстоко вбив чоловіка. Мешканці тимчасово окупованого міста вийшли на протест проти свавілля окупантів.