Сам напав на поліцейських: у Дніпрі патрульний застрелив водія авто, — соцмережі (відео, фото)

За словами журналістів, патрульні зупинили автомобіль Jaguar із дітьми. Водій напав на них і побив. Один із поліцейських дістав пістолет і вистрілив у порушника.

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У Дніпрі 29 серпня патрульний застрелив чоловіка, який сам напав на співробітників поліції. Нападник побив правоохоронців так сильно, що їх довелося доправити в лікарню. Про це повідомляє Telegram-канал"Днепр оперативный".

Повідомляється, що інцидент стався на вулиці імені Івана Мазепи. За попередньою інформацією, патрульні зупинили автомобіль Jaguar для перевірки. Під час розмови у водія виник конфлікт із поліцейськими. Він виліз із машини і напав на них. Один із патрульних дістав табельну зброю і застосував її проти нападника. Від отриманих поранень чоловік помер на місці.

Стрілянина в Дніпрі

Як розповів один з очевидців, поліцейський відкрив вогонь уже лежачи на землі. Його з напарником довелося відправити в лікарню. У зупиненій машині також перебували діти. Сім'я загиблого зараз на місці події.

Стрілянина в Дніпрі

Стрілянина в Дніпрі: що каже поліція

Патрульна поліція на Дніпропетровщині підтвердила інцидент. У пресслужбі відомства повідомили, що на місці події працюють слідчо-оперативна група та криміналісти поліції. Також там перебувають співробітники Державного бюро розслідувань, які в рамках кримінального провадження встановлюватимуть всі обставини події.

"Керівництвом Нацполіції призначено службове розслідування за фактом застосування патрульним поліцейським табельної вогнепальної зброї", — сказано в повідомленні.

Наголошується, що патрульні, які брали участь в інциденті, усунуті від виконання обов'язків.

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