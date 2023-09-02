На окупованому півдні палає заповідник "Асканія-Нова", – Міндовкілля(відео)

З весни 2022 року заповідник знаходиться під російською окупацією. Вогнем охоплено 7 тисяч гектарів землі.

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У біосферному заповіднику "Асканія-Нова" палає 7 тисяч гектарів землі на ділянці "Південна". Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Заповідник "Асканія-Нова" знаходиться під російською окупацією з 2022 року. Причина займання не вказується, але воно охопило 7 тисяч гектар землі. Усього площа заповідника складає 33 310 га, з яких заповідна зона займає третину території.

Пожежу також зафіксував сервіс NASA FIRMS. За допомогою спеціальних супутників він відстежує пожежі по всьому світі.

Пожежа у Асканії-Новій фіксується через супутники

"Шлях до припинення нищення природи через війну — імплементація Формули миру Володимира Зеленського, а саме пункту 8 "Екологічна безпека", — наголосили у Міндовкіллі.

Нагадаємо, 13 квітня 2022 року волонтери писали, що тварин заповідника "Асканія-Нова" вдалося врятувати від голоду. Вдалося зібрати 400 тисяч гривень на кормсіно.

Раніше Фокус повідомляв, що після окупації Херсонської області "Асканія-Нова" втратила доступ до своїх бюджетних рахунків, тому співробітникам заповідника доводиться утримувати тварин за власні кошти та пожертвування.