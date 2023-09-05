Стефанишина про членство України в ЄС: ми будемо готові через два роки

Віце-прем'єр-міністр вважає, що навіть в умовах війни Україна може виконати всі необхідні вимоги для вступу до Євросоюзу.

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Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина стверджує, що воєнні дії не завадять Україні вживати кроки, необхідні для членства в Європейському Союзі, а вступ до НАТО буде швидким за умови української перемоги та поразки Росії у війні. Про це чиновниця заявила в інтерв'ю виданню "Голос Америки", опублікованому у вівторок, 5 вересня.

"Я впевнена, що Україна зможе провести ефективні переговори, зможе виконати всі зобов'язання, пов'язані з імплементацією європейських стандартів, а також, що найголовніше, це створити умови для відновлення української економіки, відновлення України, які дадуть змогу стати конкурентоспроможним членом Європейського Союзу", — сказала Стефанишина.

Віцепрем'єрка впевнена, що це відбудеться до 2030 року.

"Ми будемо готові до членства в Європейському Союзі в найближчі два роки, але, звісно, перебіг війни визначатиме політичні рамки ухвалення цього рішення", — стверджує Ольга Стефанишина.

Віцепрем'єр вважає, з економічної точки зору Україна готова краще за інших кандидатів. Тому рішення про зміну статусу може бути ухвалено дуже швидко.

"Тому Європейський Союз уже зараз розпочав перегляд аграрної політики, яка буде адаптована до того, що нові потужні гравці прийдуть у спільний ринок ЄС і, власне, стануть частиною ринку", — пояснила Стефанишина.

Вступ до НАТО Стефанишина вважає насамперед політичним рішенням.

"Я думаю, що до НАТО ми зможемо вступити швидше, тому що ми очікуємо перемоги, завершення війни. І одна з найсильніших, найпотужніших і найвідоміших армій світу точно буде найбільшим гарантом безпеки Європи і всього європейського простору", — підсумувала Ольга Стефанишина.

Вступ України до ЄС — що відомо

У лютому 2022 року пропозицію прийняти Україну в ЄС за спеціальною процедурою висунув прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер. Після чого Клеман Бон, який представляє Францію в ЄС, заявив, що для України не передбачено будь-якої прискореної процедури, незважаючи на широку підтримку.

Верховний представник Європейського союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель зазначив, що війна в Україні стала одним зі стимулів для прискореного розширення Євросоюзу.