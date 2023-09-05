Стефанишина о членстве Украины в ЕС: мы будем готовы через два года

Вице-премьер-министр считает, что даже в условиях войны Украина может выполнить все необходимые требования для вступления в Евросоюз.

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Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина утверждает, что военные действия не помешают Украине предпринимать шаги, необходимые для членства в Европейском Союзе, а вступление в НАТО будет быстрым при условии украинской победы и поражения России в войне. Об этом чиновница заявила в интервью изданию "Голос Америки", опубликованном во вторник, 5 сентября.

"Я уверена, что Украина сможет провести эффективные переговоры, сможет выполнить все обязательства, связанные с имплементацией европейских стандартов, а также, что самое главное, это создать условия для восстановления украинской экономики, восстановления Украины, которые позволят стать конкурентоспособным членом Европейского Союза", – сказала Стефанишина.

Вице-премьер уверена, что это произойдет до 2030 года.

"Мы будем готовы к членству в Европейском Союзе в ближайшие два года, но, конечно, ход войны будет определять политические рамки принятия этого решения", – утверждает Ольга Стефанишина.

Вице-премьер считает, с экономической точки зрения Украина готова лучше других кандидатов. Поэтому решение об изменении статуса может принято очень быстро.

"Поэтому Европейский Союз уже сейчас начал пересмотр аграрной политики, которая будет адаптирована к тому, что новые мощные игроки придут в общий рынок ЕС и, собственно, станут частью рынка", – пояснила Стефанишина.

Вступление В НАТО Стефанишина считает, в первую очередь, политическим решением.

"Я думаю, что в НАТО мы сможем вступить быстрее, потому что мы ожидаем победы, завершения войны. И одна из сильнейших, мощных и известнейших армий мира точно будет самым большим гарантом безопасности Европы и всего европейского пространства", — заключила Ольга Стефанишина.

Вступление Украины в ЕС — что известно

В феврале 2022 года предложение принять Украину в ЕС по специальной процедуре выдвинул премьер-министр Словакии Эдуард Хегер. После чего Клеман Бон, представляющий Францию в ЕС, заявил, что для Украины не предусмотрена какая-либо ускоренная процедура, несмотря на широкую поддержку.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что война в Украине стала одним из стимулов для ускоренного расширения Евросоюза.