В Умані впровадили особливий режим пересування містом та в'їзду до нього

Найближчими вихідними у місті Умань Черкаської області паломники-хасиди святкуватимуть своє свято — Рош га-Шана, тому міська влада ввела певні обмеження, а правоохоронці нестимуть службу у посиленому режимі.

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З 11 до 21 вересня в Умані запрацював особливий режим в’їзду та виїзду, а також пересування містом, повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець у телеграм-каналі.

У місті від ранку вже працюють дев’ять пропускних пунктів, до патрулювання залучені 19 піших поліцейських патрулів, при цьому не тільки з Черкащини, а й інших областей. Обмеження пов’язані із приїздом в місто паломників-хасидів на святкування Рош га-Шана.

"Попри застереження дипломатичних служб та правоохоронних органів до Умані уже прибули понад три тисячі паломників… Наразі цьогоріч ми чекаємо до 30 тисяч приїжджих", — відзначив керівник ОВА.

Він нагадав, що в мікрорайоні паломництва заборонено продаж алкогольних напоїв і речовин, вироблених на спиртовій основі, а також продаж і використання піротехнічних засобів, пневматичної зброї та іграшок, що імітують зброю. Також у місті діє обов’язкова для всіх комендантська година з 00:00 до 4:00.

"Черкащина – гостинна область, однак у нашій країні триває війна. Увесь комплекс заходів, що ми впроваджуємо, задля безпеки місцевих жителів і приїжджих. Прошу до цього ставитися з розумінням", — звернувся до паломників Табурець.

Чиновник нагадав, що у попередні роки було сплановано цілу низку заходів щодо гарантування безпеки паломників, які починають діяти з моменту перетину приїжджими українського кордону і протягом їхнього пересування безпосередньо до прибуття до Умані. Проте адміністрація не планує збільшення кількості блокпостів на території області, зазначив Табурець в ефірі телеканалу "Суспільне".

"Але у місті Умань передбачено і вже функціонують 9 контрольно-пропускних пунктів в’їзду/виїзду до міста, деякі пункти закриті. Паломникам ми повідомили, що вони можуть в’їжджати через один КПП, що надає нам можливість забезпечити їхній швидкий прохід, оскільки там передбачений пункт міграційної підтримки", — підкреслив очільник ОВА.

Керівник Черкаської адміністрації зазначив, що паломники-хасиди обов’язково попереджені, як діяти у разі повітряної тривоги. Нагадаємо, торік росіяни обстрілювали місто напередодні та після святкування хасидами Рош Га-Шана.

Раніше Фокус писав про війну і паломництво в Умані і що таке хасидизм. Крім того, Фокус дізнався, чому хасиди щороку з'їжджаються саму в українську Умань.

Дещо про свято Рош га-Шана

Рош га-Шана — свято початку нового року для усіх, хто сповідує юдаїзм. Відзначають 1 та 2-го тішрею, що зазвичай припадає на період від середини вересня — початок жовтня.

За віруваннями юдеїв в Рош га-Шана Бог визначає долю людини на наступний рік, проте це рішення не остаточне і протягом наступних десяти днів може бути змінене.